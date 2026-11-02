Του Πολύβιου Κανέ

Τα στόματα ανοίγουν και μάλιστα διάπλατα. Στο «τσουνάμι» των αποκαλύψεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με πρωτοφανείς ρυθμούς (επερχόμενες εκλογές γαρ) υπάρχει πάντα «ένα βαθύ λαρύγγι» το οποίο εκτελεί χρέη «ντελάλη».

Κάπως έτσι λοιπόν, εν όψει και των πολιτικών εξελίξεων, σπάνε οι «σύνδεσμοι» που ενώνουν τους «αρμούς» της εξουσίας και το σύστημα καταρρέει. Η μία υπόθεση φέρνει την άλλη και το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται ακάθεκτο.

Στο ψητό λοιπόν. Εδώ και καιρό, οι μυστικοσύμβουλοι ισχυρού Υπουργού, ο οποίος εκλέγεται στην πρώην Β’ Αθηνών, τον έχουν προειδοποιήσει πως συνεργάτης του στη Δυτική Αττική έχει στήσει τη δική του «ομάδα», η οποία εξελίχθηκε σε «συμμορία» και η οποία «προσφέρει», με το αζημίωτο προφανώς, διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις σε κρίσιμους τομείς του καθ΄ημάς πολιτικού συστήματος. Οι τομείς αυτοί («Θού, Κύριε, φυλακήν τώ στόματί μου») είναι αυτός της Αστυνομίας, αυτός της Εφορίας και εκείνος της Δικαιοσύνης.

Με λίγα λόγια, η «συμμορία» του εμπίστου παρατρεχάμενου του ισχυρού Υπουργού, «διευθετεί» ζητήματα που έχουν κάποιοι με την Αστυνομία, την Εφορία και την Δικαιοσύνη.

Τα μέλη της «συμμορίας» είναι όλα (θα θέλανε να είναι) υπεράνω υποψίας.

1) Ο έμπιστος του «Ισχυρού Υπουργού, με τα αρχικά Κ.Τ.

2) Ανώτερο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ.

3) Πρώην ανώτερο στέλεχος της ΑΑΔΕ, με παρουσία σε Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής, ενώ υπηρέτησε σε σημαντικό πόστο σε μεγάλο προάστιο.

4) Κουμπάρος του περιβόητου πλέον πρωταγωνιστή του έπους « Χωριάτικο», με το προσωνύμιο «Αλβανός».

Η «ομάδα κρούσης» δεν «εξυπηρετεί» μόνον, αλλά και τα «παίρνει», ξέρετε τώρα πως γίνονται αυτές οι δουλειές. Λόγω απληστίας έφθασαν να ενοχλήσουν σημαντικούς ανθρώπους και κάπου εκεί γίνεται πάντα το λάθος…

Όχι εκείνο του Σαμαράκη του συγγραφέα, αλλά του άλλου, του Κ.Τ. από την Δυτική Αττική.