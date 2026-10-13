Του Πολύβιου Κανέ

Ήταν δραστήρια η Κίμπερλι, προεκλογικά. Κατάφερε να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για το αφεντικό της και την προεκλογική του εκστρατεία. Δεν είναι και λίγα. Κάποια στιγμή, θα έπρεπε να της το ανταποδώσουν, έστω και εάν ήταν μία ενοχλητική παρουσία στην Αυλή του θερέτρου στην Φλόριντα. Της έδωσαν την Ελλάδα ως αντίτιμο. Ήξεραν πως δεν θα κατάφερνε να ικανοποιήσει έστω και τις μίνιμουμ απαιτήσεις που συνεπάγεται αυτή η θέση. Φρόντισαν λοιπόν, εξ αρχής, να τοποθετήσουν δίπλα της ένα καλό στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Με ικανότητες και δυνατότητες. Έτσι, είχαν το κεφάλι τους ήσυχο.

Η Κίμπερλι, ήταν από μικρή του «ελαφρού τραγουδιού» σαν να λέμε. Ας θυμηθούμε τι συνέβη το 2004. Όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν σύζυγος του Γκάβιν Νιούσομ, του Δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο που αργότερα έγινε Κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Εκπροσώπησε λοιπόν τον σύζυγό της σε ετήσιο δείπνο βραβείων του θεσμού «Empire State Pride Agenda» (μιας μεγάλης οργάνωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας στη Νέα Υόρκη).

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, θέλοντας να αστειευτεί με τα σχόλια και τις φήμες που κυκλοφορούσαν τότε, σχετικά με τον σύζυγό της και τη στήριξή του στους γάμους των ομοφυλοφίλων, αποφάσισε να απαντήσει με χιουμοριστικό και προκλητικό τρόπο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της New York Post και το SFGate, η ίδια ανέφερε σχολιάζοντας τον σύζυγό της:

«Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα θέλατε να συναντήσετε τον σύζυγό μου και να του υποβάλετε ερωτήσεις…

Είναι ωραίος; Ναι.

Είναι προικισμένος; Ναι.

Είναι γκέι;… Όχι, εκτός αν μπορείτε να του το προσφέρετε καλύτερα από εμένα, υπονοώντας την σχετική σεξουαλική πράξη. Φρόντισε δε να συνοδεύσει τα λεγόμενά της με την χαρακτηριστική χειρονομία και ο νοών νοείτω… Όλα αυτά σε κοινή θέα.

Το σχόλιο πήρε τεράστιες διαστάσεις στα ΜΜΕ και έγινε πρωτοσέλιδο. Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια έδωσε διευκρινίσεις, υποστηρίζοντας ότι τα λεγόμενά της είχαν παρερμηνευτεί και πως επρόκειτο απλώς για μια προσπάθεια να προσθέσει χιούμορ και αυτοσαρκασμό σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα.

Περίεργη άποψη για το «συναίσθημα» της κυρίας Γκίλφοϊλ και ακόμη πιο περίεργη η πλήρης απουσία ενσυναίσθησης.

Στην Πρεσβεία, στην Αθήνα, δεν άργησε να καταδείξει την αστείρευτη αυταρέσκειά της. Τα περιστατικά με τις εμφανίσεις της σε συνεντεύξεις και τις ενδυματολογικές επιλογές της, επαναλαμβάνονταν βασανιστικά. Υποχρέωνε το προσωπικό της Πρεσβείας να συμμετέχει ακόμη και στην προσωπική της φροντίδα. Άτομα σπουδαγμένα, κρατικοί υπάλληλοι, να αναγκάζονται να υποδυθούν ρόλους που ποτέ δεν φαντάζονταν.

Ευτυχώς, ο «δεύτερος», ο Επιτετραμμένος, είχε καλή γνώση των ζητημάτων, αλλά και γενική εικόνα όσον αφορά το γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή. Έτσι, διασωζόταν το πράγμα μέχρι που οι αναφορές άρχισαν να «περνούν» τον Ατλαντικό και να φθάνουν στα γραφεία του State Department. Το ζήτημα άρχισε να σοβαρεύει. Κατατέθηκαν επί χάρτου και οι πρώτες καταγγελίες. Για τον Λομπίστα τον Χρήστο Μαραφάτσο, που κάποιοι νόμιζαν όταν ήταν και κάτι άλλο από απλός «μεσάζων», κάτι δηλαδή σαν υπερδιπλωμάτης. Ήταν και αυτή η αγάπη της Κίμπερλι για την χλιδή και τα κότερα, τις δεξιώσεις, τις βόλτες στη Μύκονο με τις παπουτσάρες και τις φορεματάρες, κόντεψε και να πέσει στην θάλασσα τρομάρα της κατεβαίνοντας από κάποιο dingy…

Τελικά η ανοχή στέρεψε στην Ουάσιγκτον και κάποιο «βαθύ λαρύγγι» άρχισε να μεταδίδει πληροφορίες. Η Wall Street Journal είναι και συντηρητική και θεσμική και αυστηρή και ξέρει να διαχειρίζεται θέματα όπως ο «Κάθετος Διάδρομος». Η Κίμπερλι δεν ήξερε να τον διαχειριστεί, όπως και το περιβάλλον της του λαϊκού πενταγράμμου.

Το LNG είναι σοβαρή υπόθεση. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Κάποια στιγμή, κατέστη σαφές πώς σε στρατηγικά ζητήματα και σοβαρές οικονομικές υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται υπάρξεις όπως αυτή της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα. Κατέφθασαν και τα σατιρικά βιντεάκια στο Tik Tok από τις τηλεοπτικές εκπομπές στην Αμερική. Το ρεζιλίκι γενικεύτηκε. Η απόφαση περί αποπομπής της ήταν πλέον ζήτημα χρόνου και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ποια ήταν όμως τα «Τρία Συστημικά Αμαρτήματα» της πρέσβεως που της κόστισαν. Σύμφωνα με το «AXIOS», το πρώτο αφορούσε τα 100.000 δολάρια που ζήτησε για να καλυφθεί το χρέος της στην American Express. Το δεύτερο αφορούσε το ότι επέτρεπε στον λομπίστα της τον Χρήστο Μαραφάτσο, να παρίσταται στις κλειστές – ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις. Και το τρίτο και φαρμακερό, ήταν ότι προώθησε με ιδιαίτερη ζέση μία ελληνική κατασκευαστική και ενεργειακή εταιρεία. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα θα τον ανακαλύψει.

Το «Axios» στέκεται ιδιαίτερα στο ότι υπάρχουν μαγνητοφωνημένα ντοκουμέντα για τον τρόπο με τον οποίο η πρέσβης μιλούσε αυτάρεσκα για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και την πολυτελή φιλοξενία που παρείχαν πλούσιοι Έλληνες επιχειρηματίες.

Ξαφνικά όλη η Αμερική θυμήθηκε πως η Κίμπερλι ήταν μόνον μία «πρωϊνατζού» στο Fox. Ο Τραμπ, αιφνιδίως, θυμήθηκε πως η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μνηστή (αρραβωνιάρα για την ακρίβεια) του γιου του. Και την άδειασε δημόσια, ξεχνώντας με πρωτοφανή ταχύτητα ότι η Κίμπερλι του είχε φέρει 100 εκατομμύρια δολάρια στο πιάτο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η Κίμπερλι ξανάγινε αυτό που ήταν πάντα. Ένα ημιμαθές πλάσμα, που ζούσε, ζει και όπως φαίνεται θα ζει στην σκιά ενός συστήματος εξουσίας με την προσφιλή μέθοδο της προσκολλήσεως. Μέχρι να την παίρνουν χαμπάρι. Τότε αλλάζει στέκι.