Του Πολύβιου Κανέ

Ο Κώστας Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νοικοκύρης με μεγάλη περιουσία και ιδιοκτήτης γης, ανέλαβε κάποια στιγμή ηγετικό ρόλο στα αγροτικά μπλόκα. Συγκεκριμένα σε εκείνο των Μαλγάρων.

Έβγαινε κάθε βράδυ στα κανάλια και τα «έχωνε» στο σύστημα. Βλέπετε, αυτός ήξερε, αλλά δεν τα κράταγε για τον εαυτό του. Δεξιός από γεννοφάσκια, ο Ανεστίδης ήταν παράλληλα συνειδητοποιημένος αγρότης. Μεγαλοαγρότης, μάλιστα.

Κάποια στιγμή το σύστημα τον «ξέρασε». Προφανώς υπερέβη τα εσκαμμένα. Ο Ανεστίδης βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον κατηγορήσανε για μύρια όσα. Του δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την περιουσία του. Ο ίδιος ροβόλαγε από κανάλι σε κανάλι με κάτι χαρτιά στα χέρια και διεκδικούσε την αθωότητα του. Αμ δε. Το σύστημα τον είχε ήδη καταδικάσει. Τα κανάλια επίσης. Ο κυβερνητικός Τύπος επίσης. Δηλαδή, οι περισσότεροι. Κατέληξε στο νοσοκομείο. Δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος.

Πέρασαν μήνες, πολλοί μήνες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απεφάνθη πως ο Κώστας Ανεστίδης ουδεμία εμπλοκή έχει στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα τα αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργούσε είναι νόμιμα και όσα δήλωνε ότι καλλιεργούσε είναι επίσης νόμιμα, όπως νόμιμες είναι και οι επιχορηγήσεις που ελάμβανε.

Το Ελληνικό FBI ζήτησε από το αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος διαχειρίζεται τις υποθέσεις που χειρίζεται η Διεύθυνση αυτή, να παρέμβει εσπευσμένως. Τελικά, με εισαγγελικά εντολή αποδεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Ανεστίδη και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Φιάσκο, λοιπόν, η υπόθεση Ανεστίδη. Φιάσκο ο διασυρμός του μαχητικού αγροτοσυνδικαλιστή. Το σύστημα λειτούργησε και τον διέσυρε ως κοινός παρακρατικός. Η ίδια η κυβέρνηση, δια των αρμοδίων μηχανισμών, λειτούργησε ως παρακράτος με θύμα έναν δικό της μάλιστα. Όλα αυτά για να διαλυθούν τα μπλόκα των αγροτών και για να απαξιωθούν πολιτικά τα ηγετικά στελέχη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Και τώρα; Ποιος θα πληρώσει για τις επιπτώσεις; Ποιος θα απολογηθεί για το ΛΑΘΟΣ; Ποιος θα ζητήσει συγνώμη; Το Κράτος; Ο Κυβερνήτης; Το Ελληνικό FBI; Ο μπάρμπας από την Κορώνη; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και ποιος θα διαχειριστεί την τόση επιπολαιότητα που οδηγεί ακόμη και στην απαξίωση του μέγα σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Και όλα αυτά όταν ο «Φραπές», ο Χασάπης» και όλα τα υπόλοιπα «φρούτα εποχής» κυκλοφορούν ελεύθερα και μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. «Δεν ξέρω, δεν απαντώ». Τα θυμάστε αυτά τα καραγκιοζιλίκια στη Βουλή. Θα μείνουν αξέχαστα.