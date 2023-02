Πλανόδιος καλλιτέχνης τραγουδάει και ο σκύλος του μαζεύει τα φιλοδωρήματα

Σε ένα δρόμο της Νέας Ορλεάνης, ένας πλανόδιος καλλιτέχνης δίνει μια ωραία μουσική παράσταση ερμηνεύοντας το τραγούδι "Let It Be" των Beatles. Βλέποντας ότι το κοινό θέλει να του δώσει φιλοδωρήματα, στέλνει τον σκύλο του το Τσιουάουα να εισπράξει τα χρήματα. "Πήγαινε παρ'το!" λέει ο άνδρας στον σκύλο ανάμεσα στους στίχους.

Ποιος έχει μεγαλύτερο ταλέντο — ο πλανόδιος καλλιτέχνης ή ο έξυπνος σκύλος του;