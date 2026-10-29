Σε 120 ημέρες, η χελώνα καρέτα-καρέτα ταξίδεψε απο τις ακτές της Κύπρου έως την Τυνησία αποκαλύπτοντας τη σύνδεση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου.

Ενα ταξίδι 2.700 χιλιομέτρων στη Μεσόγειο ολοκλήρωσε η «Λάρα» , μια θηλυκή θαλάσσια χελώνα του είδους καρέτα-καρέτα , φτάνοντας έπειτα απο 120 ημέρες στο νησί Τζέρμπα, στη νότια Τυνησία.

Η χελώνα ξεκινήσε στις 24 Ιουνίου απο τον κόλπο Λάρα της Κύπρου, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ωοτοκίας της. Εξοπλισμένη με δορυφορικό πομπό, παρακολουθήθηκε απο την περιβαλλοντική οργάνωση «Glij», στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για τις μετακινήσεις των θαλάσσιων χελωνών.

Τον Σεπτέμβριο έφτασε στο θαλάσσιο καταφύγιο Ras Rmel, στην Τζέρμπα, έχοντας διασχίσει τα χωρικά ύδατα της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Λιβύης. Σήμερα κινείται στη λιμνοθάλασσα Bougrara, περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα.

Η διαδρομή της χελώνας «Λάρα» αναδεικνύει τη στενή διασύνδεση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών.