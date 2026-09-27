Έντονη ανησυχίαπροκαλεί στους κατοίκους των ημιορεινών περιοχών της Αττικής η όλο και πιο συχνή παρουσία άγριων ζώων μέσα στον αστικό ιστό, με τα περιστατικά επιθέσεων από λύκους να πυκνώνουν επικίνδυνα. Πριν από λίγα 24ωρα ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στον Δήμο Φυλής, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περισσότερα από δώδεκα περιστατικά αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων σκύλων που κατασπαράχθηκαν από λύκους.

Ύστερα από αυτοψία στις γειτονιές όπου σημειώθηκαν τα χτυπήματα, οι ειδικοί διαπίστωσαν πως ορισμένα ζώα έχουν αναπτύξει συστηματική θηρευτική συμπεριφορά κοντά σε κατοικίες, έχοντας απωλέσει τον φυσικό τους φόβο για τον άνθρωπο.

Το πρόβλημα ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στα κατοικίδια, καθώς πρόσφατα είχαμε την άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας 30χρονος περιπατητής στο Κρυονέρι. Ο άνδρας, όπως περιέγραψε πάλεψε επί οκτώ λεπτά με έναν επιθετικό λύκο στην είσοδο του περιαστικού δάσους, δέχθηκε δάγκωμα και κατάφερε να σωθεί την τελευταία στιγμή αμυνόμενος με ένα ξύλο και μια πέτρα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, σε συνδυασμό με παλαιότερες αναφορές για επιθέσεις σε περιπατητές και δρομείς στην ευρύτερη περιοχή του Τατοΐου και στις παρυφές της Πάρνηθας, επιβεβαιώνει ότι η άγρια πανίδα πλησιάζει όλο και περισσότερο τις οικιστικές ζώνες, με τους πολίτες να αναφέρουν δημόσια πως είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση λήψη οργανωμένων μέτρων προστασίας και διαχείρισης από τους αρμόδιους φορείς.

Ακολουθεί αυτούσιο το δελτίο Τύπου του ΠΕΣΥΔΑΠ:

«Αν δεν ληφθούν σοβαρά μελετημένα μέτρα αποτροπής και απομάκρυνσης των λύκων από τον αστικό χώρο του δήμου Φυλής, οι λύκοι θα συνεχίσουν να κυνηγούν και να τρέφονται με δεσποζόμενους και αδέσποτους σκύλους μέσα στις γειτονιές της, όπως κάνουν με ανησυχητική συχνότητα τους τελευταίους μήνες στην περιοχή».

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο ΠΕΣΥΔΑΠ μετά από αυτοψία στον χώρο και μελέτη όλων των στοιχείων που του υποδείχτηκαν από τον φιλοζωικό σωματείο «ΑΓΑΠΑΖΩ», τον δήμο Φυλής και κατοίκους των γειτονιών όπου δραστηριοποιούνται οι λύκοι.

Με επιστολή του προς τον ΠΕΣΥΔΑΠ, ο Φιλοζωικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΓΑΠΑΖΩ» που δραστηριοποιείται στα Άνω Λιόσια, τη Φυλή (Χασιά) και το Ζεφύρι, ζήτησε τη συνδρομή του για να αντιμετωπιστούν οι ολοένα και πιο συχνές επιθέσεις λύκων σε αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους της πόλης, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν κατασπαραχθεί περισσότερα από 12 σκύλοι κατά το τελευταίο διάστημα.Κατόπιν τούτου και με εντολή του προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, διενεργήθηκε αυτοψία στα σημεία των συμβάντων με τη συνεργασία του δήμου, φιλόζωων εθελοντών και κατοίκων που κατέθεσαν τις εμπειρίες τους από τα πρόσφατα περιστατικά.

Όπως διαπιστώθηκε, οι επιθέσεις των λύκων γίνονται, πλέον, μέσα στις γειτονιές της πόλης, σε έναν χώρο όχι μεγαλύτερο από ένα 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τόσα περιστατικά σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε αυτό το μικρό εύρος χώρου, πιθανότατα σημαίνει ότι κάποιοι συγκεκριμένοι λύκοι έχουν αναπτύξει θηρευτική συμπεριφορά προς σκύλους της περιοχής, καθώς έχει δημιουργηθεί ένα «κύκλωμα» τροφικής εξάρτησης –συσχέτισης μαζί τους

Η εκτίμηση του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι πως οι λύκοι έχουν ανακαλύψει ότι σε αυτό το συγκεκριμένο αστικό μικροπεριβάλλον υπάρχει μια προβλέψιμη και ενεργειακά συμφέρουσα πηγή ζωικής τροφής, που είναι τα αδέσποτα, ή τα πλημμελώς ασφαλισμένα δεσποζόμενα. Αυτός είναι και ο λόγος που παρατηρείται αυτή η επαναλαμβανόμενη νυχτερινή χρήση του αστικού ιστού από λύκους, καθώς και η επαναλαμβανόμενη θηρευτική συμπεριφορά έναντι σκύλων.

Στους συγκεκριμένους λύκους έχει εδραιωθεί η αντίληψη ότι υπάρχει ένα νέο «θήραμα» από το οποίο μπορούν να τραφούν με μικρό ενεργειακό κόστος και σχετικά χαμηλό κίνδυνο…

Ένας λύκος μπορεί να ανακαλύψει ότι ένας σκύλος είναι εξαιρετικά αποδοτικό θήραμα και να επαναλάβει τη συμπεριφορά. Αν συμμετέχουν περισσότερα άτομα της αγέλης, η γνώση αυτή μπορεί να γίνει μέρος του συμπεριφορικού ρεπερτορίου της ομάδας των λύκων, καθώς δημιουργείται ένα «κύκλωμα μάθησης και ανταμοιβής».

Οι λύκοι έχουν μάθει ότι σε συγκεκριμένα σημεία του δήμου Φυλής συγκεντρώνονται σκύλοι, την ίδια περίπου ώρα και σε συγκεκριμένο αριθμό, οπότε ο χώρος απέκτησε γι’ αυτούς προβλεψιμότητα.

Και επειδή οι επιθέσεις τους στα αδέσποτα ή στα δεσποζόμενα σκυλιά είχαν υψηλό ποσοστό επιτυχίας, η συμπεριφορά τους παγιώθηκε.

Όμως, όταν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά ο κίνδυνος ΔΕΝ είναι μόνο για τα κατοικίδια ή τα αδέσποτα. Αντιθέτως ο κίνδυνος κλιμακώνεται, γιατί μειώνεται το “φράγμα” μεταξύ λύκου και ανθρώπινου χώρου, αυξάνεται η τόλμη των ζώων που συμμετέχουν, ενισχύεται η εξοικείωση των λύκων με τους ανθρώπους και μειώνεται ο φυσικός φόβος τους για αυτούς…

Και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν. Ούτε για τους λύκους, ούτε για τους σκύλους, ούτε για τους ανθρώπους…

Τα περιστατικά της Φυλής αναδεικνύουν νέες προκλήσεις διαχείρισης των λύκων που δραστηριοποιούνται σε αστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις ισχυρής εξοικείωσης των ζώων και προβληματικών συμπεριφορών.

Μέχρι τώρα, οι δήμοι της Αττικής και η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, δεν έχουν ενημερωθεί ούτε στο ελάχιστο από τους αρμόδιους φορείς για ζητήματα ορθής αντιμετώπισης των λύκων που προσεγγίζουν κατοικημένους χώρους.

Παρότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος συζητήσεων, πληροφοριών και χρήσιμων επιστημονικών διαπιστώσεων ή συμπερασμάτων, τα ανωτέρω έχουν έως τώρα κρατηθεί μέσα σε έναν κύκλο επιστημόνων και ειδικών, χωρίς την αναγκαία διάχυση τους στους ενδιαφερόμενους δήμους.

Αυτό, όμως, μειώνει τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές, της στερεί την ικανότητα να ενημερώσει ουσιαστικά τους δημότες, και κατά συνέπεια την εκθέτει και απέναντι στους πολίτες που έχουν την ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης από την διοίκηση των δήμων.

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ και ο δήμος Φυλής συμφώνησαν να ερευνήσουν από κοινού τους οικολογικούς παράγοντες που οδηγούν τους λύκους κοντά στις πόλεις της Αττικής, αλλά και να αναζητήσουν τρόπους αποτροπής της μόνιμης παρουσίας εξοικειωμένων λύκων σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, «η προσπάθεια θα λαμβάνει υπόψη της τόσο τα ζητήματα βιοποικιλότητας, προστασίας και διατήρησης, όσο και την νέα κοινωνική πραγματικότητα που δημιουργεί η παρουσία λύκων μέσα στον αστικό ιστό.

Τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον δήμο Φυλής καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων χωρίς πανικό και δαιμονοποίηση των λύκων από τη μία , αλλά και χωρίς να υποτιμούνται τα ζητήματα ασφάλειας από την άλλη».