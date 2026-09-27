Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 22 και 63 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (23/9), στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως βάση για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μια κατοικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών για παράνομη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο σημείο.

Αστυνομικοί της αρμόδιας υπηρεσίας έθεσαν το ακίνητο υπό διακριτική επιτήρηση, καταγράφοντας τις κινήσεις των εμπλεκομένων και τεκμηριώνοντας τη δράση τους.

Τα ευρήματα και η ειδική κρύπτη στην κουζίνα

Κατά τη διάρκεια της εφόδου που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 877,8 γραμμάρια κάνναβης, 2 ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος των ποσοτήτων κάνναβης ήταν επιμελώς κρυμμένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της κουζίνας. Οι αστυνομικοί έσπασαν με βαριοπούλα το σημείο και βρήκαν τα ναρκωτικά.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι δύο άνδρες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.