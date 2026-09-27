Χρήστος Μαζάνης

Τίτλοι τέλους για τον ισχυρό Κολομβιανό ναρκέμπορο Τζοβάνι Αντρές Ρόχας γνωστό και ως «Αράχνη», αφού οι Κολομβιανές Αρχές τον παρέδωσαν τελικά στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών, παρελήφθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε αεροπορική βάση στην Μπογκοτά. Στη διαδικασία παράδοσης παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία.

Ο ναρκέμπορος έφτασε σε απόρρητη τοποθεσία στο Σαν Ντιέγκο στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ειρηνικού – PST), συνοδευόμενος από πράκτορες της DEA και του FBI.

Οι Κολομβιανές Αρχές συνέλαβαν τον Ρόχας στις 12 Φεβρουαρίου του 2025, σε εκτέλεση Ερυθράς Αγγελίας της Iντερπόλ για αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά και ναρκο -τρομοκρατία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κολομβίας ενέκρινε ομόφωνα την έκδοσή του τον Οκτώβριο του 2025. Όμως, ο τότε Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανέστειλε την έκδοσή του. Το ίδιο έτος ο Ρόχας, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, συμμετείχε σε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ένοπλων οργανώσεων και της κολομβιανής κυβέρνησης. Στις 26 Αυγούστου του 2026, ο νέος Κολομβιανός Πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε να προχωρήσει η έκδοσή του.

«Η Κολομβία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρούν σε πλήρη εκκαθάριση των ναρκο-τρομοκρατών, ξεκινώντας από την “Αράχνη”», δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Άνταμ Γκόρντον.

«Πριν αναλάβει πρόεδρος o δε λα Εσπριέγια, οι ένοπλες εγκληματικές οργανώσεις στην Κολομβία σχεδόν διπλασιάστηκαν σε μέγεθος. Η κοκαΐνη τους τροφοδοτούσε τα μεξικανικά καρτέλ που διοχέτευαν δηλητήριο στις κοινότητές μας. Η έκδοση της “Aράχνης” διαλύει ένα πλέγμα που ξεκινά από τα βουνά του Πουτουμάγιο και καταλήγει στις βίαιες, αμφισβητούμενες από τα καρτέλ περιοχές της Τιχουάνα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Διοικητής της DEA, Τέρι Κόουλ ανέφερε: «Η έκδοση αποδεικνύει τι μπορούν να επιτύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κολομβία όταν συνεργάζονται για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που διακινούν θανατηφόρα ναρκωτικά, διαφθείρουν θεσμούς και απειλούν τις κοινότητές μας».

«Η έκδοση του Ρόχας θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους αρχηγούς των καρτέλ: το FBI και οι εταίροι μας στην Ειδική Ομάδα Ασφαλείας της Πατρίδας (HSTF) παραμένουμε αμετακίνητοι στον αγώνα μας για τη διάλυση των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών που διευκολύνουν τη ροή θανατηφόρων ουσιών στις κοινότητές μας», δήλωσε ο Ειδικός Πράκτορας Μαρκ Ρέμιλι του γραφείου του FBI στο Σαν Ντιέγκο.

«Το FBI του Σαν Ντιέγκο θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους εγχώριους και διεθνείς εταίρους μας στην επιβολή του νόμου για την εξάλειψη των εγκληματικών καρτέλ, την απόδοση ευθυνών στους ηγέτες τους και την προστασία του αμερικανικού λαού», πρόσθεσε.

Στα χρόνια που προηγήθηκαν της σύλληψής του, ο Ρόχας υπηρέτησε ως εκπρόσωπος και ηγέτης της οργάνωσης «Comandos de la Frontera» (Διοικήσεις των Συνόρων), μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης με εκτιμώμενα 1.000 μέλη που δραστηριοποιείται στη νοτιοδυτική Κολομβία. Ο Ρόχας παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμος ηγέτης της «Comandos de la Frontera», ποζάροντας με όπλα και βαριά οπλισμένους μαχητές σε εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεντεύξεις σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς εκ μέρους της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σε δημόσιες δηλώσεις του, ο Ρόχας περιέγραψε την «Comandos de la Frontera» ως τμήμα της «Segunda Marquetalia», μιας οργάνωσης πρώην μαχητών των Ενόπλων Ανασταλτικών Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), οι οποίοι επανεξοπλίστηκαν και επέστρεψαν στις μάχες μετά την ειρηνευτική συμφωνία της Κολομβίας το 2016 με τις FARC.

Ο ίδιος ο Ρόχας ήταν μέλος των FARC που υπέγραψε την Ειρηνευτική Συμφωνία του 2016, πριν απορρίψει την ειρήνη και γίνει ηγέτης ανταρτών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη «Segunda Marquetalia» ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση την 1η Δεκεμβρίου του 2021.

Οι κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ναρκο-τρομοκρατία κατά του Ρόχας προέκυψαν από μακροχρόνια έρευνα η οποία αποκάλυψε ότι η «Comandos de la Frontera», υπό την ηγεσία του Ρόχας, αποκόμιζε κέρδη από την καλλιέργεια και την παραγωγή κοκαΐνης στη νοτιοδυτική Κολομβία, διατηρώντας τον έλεγχο της περιοχής της με τη χρήση όπλων και βίας. Η εν λόγω περιοχή αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιοχές παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία, με σημαντική επιρροή στην αλυσίδα εφοδιασμού κοκαΐνης παγκοσμίως.

Ο Ρόχας αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό δικαστήριο στις 28 Σεπτεμβρίου.