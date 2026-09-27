Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε άλλη χώρα αφήνει η Μόσχα, θέτοντας ωστόσο αυστηρούς όρους και απαιτώντας την προηγούμενη ρητή έγκρισή της.

Στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατέστησε σαφές ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία κίνηση χωρίς τη συναίνεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παραλήπτρια χώρα θα πρέπει να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οπλικά συστήματα δεν θα καταλήξουν στε άλλη χώρα.

Η τοποθέτηση Λαβρόφ από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους επί του φλέγοντος ζητήματος των τουρκικών S-400.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα σενάρια που θέλουν την Τουρκία να επιδιώκει την απομάκρυνση ή μεταφορά των συστημάτων S-400 προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις των ΗΠΑ και να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις:

«Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Απαραίτητη η ρωσική έγκριση

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε το νομικό και πολιτικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεσμεύεται από τις σχετικές συμβάσεις τελικού χρήστη (End-User Certificates) και δεν δύναται να μεταβιβάσει τα συστήματα S-400 χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Μόσχας.

Παράλληλα, ο ίδιος περιέγραψε τα αυστηρά κριτήρια που πρέπει να πληρεί το κράτος που τυχόν θα υποδεχθεί τα αντιαεροπορικά συστήματα:

«Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από αυτή τη χώρα σε κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό», σημείωσε ο Υπουργός.

Ο φόβος της διοχέτευσης στην Ουκρανία

Η αυστηρή στάση της Μόσχας συνδέεται άμεσα με την απαίτησή της να υπάρξουν ακλόνητες εγγυήσεις ότι τα S-400 δεν θα καταλήξουν, άμεσα ή έμμεσα, στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Για να θεμελιώσει τη θέση της Ρωσίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ επικαλέστηκε πρακτικές που όπως ισχυρίστηκε εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο όπλων.

Ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου Ευρωπαίοι αγοράζουν εξοπλισμό από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του αραβικού κόσμου, υπογράφοντας ρήτρες που απαγορεύουν την περαιτέρω μεταφορά, για να διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι τα όπλα αυτά κατέληξαν στο ουκρανικό μέτωπο.

Καταλήγοντας, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι στην περίπτωση του στρατηγικού συστήματος S-400, η Μόσχα θα απαιτήσει απόλυτα δεσμευτικές διαβεβαιώσεις, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο παράκαμψης των ρωσικών συμφερόντων.

Η δήλωση Φιντάν

«Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017» δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.