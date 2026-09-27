Την καταστροφή ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Το πλοίο χύδην φορτίου δέχτηκε το πλήγμα ενώ βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα, σε κοντινή απόσταση από το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις βομβάρδισαν και έναν κόμβο εφοδιαστικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή.

Πάντως, όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, οι παραπάνω ρωσικοί ισχυρισμοί για τα πλήγματα δεν έχουν επαληθευτεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητες πηγές.