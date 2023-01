ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη «φρικτή επίθεση» σε συναγωγή της Ιερουσαλήμ

Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τη «φρικτή επίθεση» που σημειώθηκε στη συναγωγή της Νέβε Γιαακόβ κατά την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter. Επίσης, τονίζει πως τέτοιες τρομοκρατικές πράξεις με στόχο αμάχους σε χώρους λατρείας είναι απαράδεκτες και εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

#Greece condemns unequivocally tdy’s horrific attack on a synagogue in Neve Ya'akov on Int'l #HolocaustRemembranceDay. Such acts of terrorism targeting civilians in places of worship are unacceptable



Condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured pic.twitter.com/NvuSKzeJLc