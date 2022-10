Με τον ΥΠΕΞ της Λιθουανίας συναντήθηκε ο Δένδιας

Συνάντηση πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Λιθουανό ομόλογό του, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκ, την Πέμπτη στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης του στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και συντονισμού Ελλάδας - Λιθουανίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, η πρόσφατη επίσκεψη του Δένδια στο Κίεβο, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και η Ανατολική Μεσόγειος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I welcomed to @GreeceMFA #Lithuania FM @GLandsbergis. Τalks focused on further strengthening bilateral cooperation & 🇬🇷-🇱🇹 coordination in the #EU and #NATO, my yesterday’s visit to #Kyiv, the instrumentalisation of migration and the #EasternMediterranean. pic.twitter.com/A9I0e5QEm7