Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Μαυροβούνιο

Βαθιά θλίψη για τα τραγικά γεγονότα στην Τσέτινα, στο Μαυροβούνιο, εκφράζει με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα καταδικάζει αυτές τις πράξεις βίας και στέκεται αλληλέγγυα με τον στενό φίλο της, το Μαυροβούνιο και τον λαό του.

Deeply saddened by the tragic events in #Cetinje, #Montenegro. Sincere condolences to the victims’ families & wishes for a full recovery to the injured. 🇬🇷 condemns these acts of violence and stands firmly in solidarity w/ our close friend 🇲🇪 & its people pic.twitter.com/RgvVNhEg8v