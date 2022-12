Στις φυλακές Σεν Ζιλ η Εύα Καϊλή

Στις φυλακές Σεν Ζιλ στις Βρυξέλλες οδηγήθηκε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, δύο 24ωρα μετά τη σύλληψη της, έπειτα από τις χθεσινές ανακοινώσεις της Εισαγγελίας του Βελγίου για την υπόθεση του «Qatar-gate».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η Εύα Καϊλή θα παραμείνει σε αυτές τις φυλακές μέχρι τη δίκη της για τις κατηγορίες που αφορούν σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Οι φυλακές Σεζ Ζιλ έχουν τον ρόλο του κέντρου κράτησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται πως εκεί είχε παραμείνει και ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Λαγός, πριν εκδοθεί στην Ελλάδα.

«QatarGate»: Οι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι που βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» των βελγικών Αρχών

Χωρίς να δίνει συγκεκριμένα ονόματα, η ανακοίνωση από τις βελγικές αρχές κάνει λόγο για τέσσερις συλλήψεις, στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση διαφθοράς.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες «L' Echo» και «Le Soir» η Εύα Καϊλή βρίσκεται ανάμεσα στους τέσσερις συλληφθέντες και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες είναι βαρύτατες και αφορούν σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

Μαζί με την Εύα Καϊλή συνελήφθησαν ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, και ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα που είναι λομπίστας στις Βρυξέλλες. Ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της ευρωβουλευτή και ο γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), Λούκα Βιντσεντίνι.

Η Εύα Καϊλή θα παραμείνει κρατούμενη στις Βρυξέλλες μέχρι να απολογηθεί, κάτι που πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφεθεί ελεύθερη. Ο δικαστής θα κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη υπό όρους μέχρι να γίνει η δίκη. Στο Βέλγιο η προφυλάκιση εφαρμόζεται μόνο για την περίπτωση που ο κατηγορούμενος θεωρείται ύποπτος φυγής.

Μετά τη «L’ Echo», τη σύλληψη της Εύας Καϊλή μετέδωσε και η «Le Soir» αλλά και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αρχές του Βελγίου, στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για «μεγάλη έρευνα από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

Όπως σημειώνεται «υπάρχουν υποψίες ότι τρίτα μέρη σε πολιτικές ή και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Βουλής.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά. Δύο αφέθησαν ελεύθεροι από τον ανακριτή.

Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής.

Για το συμφέρον της έρευνας δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω πληροφορία αυτή την στιγμή. Ο τύπος θα ενημερωθεί για τις νεότερες εξελίξεις αυτής της υπόθεσης με δελτίου τύπου».

Η ανακοίνωση:

«Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ως μέρος μιας μεγάλης έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Υπάρχουν υποψίες ότι άτομα σε πολιτικές και/ή στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά. Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα από τον ανακριτή. Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 8 χθες το βράδυ.

Προς το συμφέρον της έρευνας δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

Τι αναφέρει η εφημερίδα Le Soir για το ένταλμα σύλληψης της Εύας Καϊλή

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ύποπτη για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς που περιλαμβάνει νυν και πρώην ευρωβουλευτές, βοηθούς και άλλα δημόσια πρόσωπα από το ευρωπαϊκό περιβάλλον στις Βρυξέλλες, προσάχθηκε την Παρασκευή, αναφέρει η εφημερίδα Le Soir, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ακρόαση.

Ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, κοινοβουλευτικός βοηθός, είχε επίσης παραπεμφθεί σε ακρόαση. Στο τέλος αυτής της κράτησης, η περίοδος της οποίας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις 48 ώρες, η κ. Καϊλή συνελήφθη, κατηγορούμενη για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη Le Soir και το περιοδικό Knack. Ο σύντροφός της έχει επίσης κατηγορηθεί και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του, όπως και για τον πρώην ευρωβουλευτή του S&D Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επισημαίνει η εφημερίδα συμπληρώνοντας ότι ο Φ., ένας λομπίστας των Βρυξελλών που είχε προσαχθεί την Παρασκευή, παραμένει επίσης στη φυλακή.

Όσον αφορά στον πατέρα της Εύας Καϊλή, τον οποίο έπιασαν με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά φεύγοντας από ξενοδοχείο των Βρυξελλών, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, σύμφωνα με τη Le Soir.

Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (11/12) το βράδυ στο σπίτι του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα και το περιοδικό Knack. Σημειώνουν ότι κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής του, η όλη διαδικασία έγινε παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. Ερωτηθείς για το λόγο που ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εκπρόσωπος της Ρ. Μετσόλα, Γιούρι Λάας απάντησε το εξής:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα επέστρεψε από τη Μάλτα στις Βρυξέλλες το βράδυ του Σαββάτου για να παραστεί σε κατ' οίκον έρευνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς το βελγικό σύνταγμα (άρθρο 59) απαιτεί την παρουσία του Προέδρου του Κοινοβουλίου σε περίπτωση έρευνας κατ' οίκον σε βουλευτή που εκλέχθηκε στο Βέλγιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Πρόεδρος Μετσόλα στέκονται σθεναρά κατά της διαφθοράς, συνεργάζονται ενεργά και πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές για να βοηθήσουν την πορεία της δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Αντόνιο Παντσέρι ήταν το κύριο σημείο αναφοράς του συστήματος διαφθοράς των Βρυξελλών

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Κυριακή (11/12) ότι ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι φέρεται να ήταν το κύριο σημείο αναφοράς του συστήματος διαφθοράς που αποκαλύπτεται από έρευνα της εισαγγελίας των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, η οικογένεια του Παντσέρι φέρεται να ξόδεψε 100.000 ευρώ για θερινές διακοπές, ενώ η σύζυγός και η κόρη του, οι οποίες ετέθησαν σε κατ’ οίκον κράτηση στην Ιταλία, φέρονται να γνώριζαν για τις δοσοληψίες του. Τόσο που η σύζυγός του, σύμφωνα με την εφημερίδα, σε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έχει κάνει αναφορά σε «κομπίνες» του πρώην ευρωβουλευτή. Προς το παρόν, ο συνήγορος υπεράσπισής τους ανακοίνωσε ότι θα απαντήσουν στις κατηγορίες μόνον όταν οι βελγικές αρχές στείλουν στους Ιταλούς δικαστικούς την πλήρη δικογραφία που τους αφορά.

Η εφημερίδα La Repubblica υποστηρίζει ότι ο Παντσέρι και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι -πρώην βοηθός του και σύντροφος της Εύας Καϊλή- «φέρονται να είχαν τις πρώτες επαφές με Καταριανούς, κατά την περίοδο 2016- 2018». Σε ό,τι αφορά την οικογένεια του Παντσέρι, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται, επίσης, σε «άνετη χρήση πιστωτικής κάρτας η οποία δεν ήταν ιδιοκτησίας τους» και σε δώρα που φέρονται να προήλθαν και από πρέσβη του Μαρόκου.

Και το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa, τέλος, γράφει ότι, βάσει των εγγράφων της έρευνας, «ο Παντσέρι βαρύνεται με υποψίες που αφορούν πολιτικού είδους παρεμβάσεις σε μέλη που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου, με χρηματικό αντίτιμο».

Το Ευρωκοινοβούλιο συνεδριάζει με την Εύα Καϊλή στη φυλακή

Με την αντιπρόεδρό του στη φυλακή το Ευρωκοινοβούλιο καλείται σήμερα (12/12) να συνεδριάσει για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου διαφθοράς που σχετίζεται με το Κατάρ.

Υπάρχουν μάλιστα πιέσεις και παραινέσεις για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή μέσω των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Η πρόεδρος, Ρομπέρτα Μετσόλα, το Σάββατο (10/12) κοινοποίησε άλλωστε στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές και στην ίδια την κ. Καϊλή, επιστολή με την οποία ενημερώνει ότι της αφαίρεσε όλες τις αρμοδιότητες που είχε.

Η πρόεδρος των Ευρωσοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεζ, από την πλευρά της έκανε γνωστό πως θα φέρει το θέμα στην επόμενο Διάσκεψη των Προέδρων, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου.

«Οι S&D θα ζητήσουν νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης διάσκεψης των προέδρων του ΕΚ, με βάση το άρθρο. 21 του Κανονισμού. Δεδομένης της έρευνας, η Εύα Καϊλή θα πρέπει να αντικατασταθεί ως αντιπρόεδρος του ΕΚ προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπρέπεια του θεσμού και η εμπιστοσύνη των πολιτών», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure.



Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust