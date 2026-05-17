Η ιδρυτική διάταξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού υποβάλλεται αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, στον Άρειο Πάγο. Πριν από λίγη ώρα μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω Facebook, οι υπογραφές που «έπεσαν» για το επερχόμενο κόμμα.

Στο γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, της Μαρίας Γρατσιά, στο Κολωνάκι, συναντήθηκαν φίλοι και υποστηρικτές του νέου αυτού κινήματος. Την live μετάδοση ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης και επιχειρηματίας, Στράτος Σιουρδάκης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η κα. Καρυστιανού και η κα. Γρατσιά υποδέχθηκαν ευδιάθετες τον κόσμο που προσερχόταν. Στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσιά, το παρών έδωσε και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος συστρατεύθηκε με την κυρία Καρυστιανού στο πολιτικό της ξεκίνημα.

«Γράφουμε όλοι μαζί Ιστορία, την καλή και τη σωστή Ιστορία», ακούγεται να λέει η Μαρία Καρυστιανού στο βίντεο. «Εύχομαι όλα να πάνε κατ’ ευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας», είπε η συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσιά.

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της την προσεχή Πέμπτη 21 Μαΐου, στην Θεσσαλονίκη.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Facebook, με αφορμή την επικείμενη ανακοίνωση του κόμματός της: