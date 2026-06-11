Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Ant1.

Ξεκινώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια μίλησε για την άδικη κριτική του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά προς την Νέα Δημοκρατία.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία», είπε ο πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή 5 Ιουνίου άφησε να εννοηθεί ότι θα ιδρύσει πολιτικό κόμμα.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τη συνέντευξη αναφερόμενος στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι «ο κόσμος πια έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτος. Ο πόλεμος στο Ιράν μας δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες για τις επιπτώσεις». «Εύχομαι ότι θα είναι μία προσωρινή ανάφλεξη και ότι η τελική ειρήνη θα εξασφαλίσει την αποκατάσταση των ροών ενέργειας», προσέθεσε.

Ήρεμα νερά και η «άδικη η κριτική από Καραμανλή και Σαμαρά»

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απάντησε στις αιχμές που διατύπωσαν οι πρώην πρωθυπουργοί της χώρας, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για την ανεπαρκώς μαχητική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι άδικη η κριτική των πρώην πρωθυπουργών.

«Είναι άδικη η κριτική τους. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς», είπε χαρακτηριστικά. «Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του casus belli. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να θέτει αυτό το ζήτημα», υπογράμμισε.

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«Όχι» σε 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο

Ο πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς του πολίτες, δεν εξετάζει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. «Επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο», δήλωσε.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι μέρος της ενίσχυσης των δημοσίων υπαλλήλων έχει υλοποιηθεί από τις αυξήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Σημείωσε ότι «ο ένας έχει ήδη δοθεί από τις αυξήσεις που έχουμε κάνει».

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Για τις αυξήσεις στους ανώτερους κληρικούς

Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των μητροπολιτών, τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στα ποσοστά που έχουν παρουσιαστεί δημοσίως και υπογράμμισε πως επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επισήμανε ότι «δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη, που διοικεί μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μισθό του Μουφτή», ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έκρινε πως είχε έρθει η στιγμή να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ρυθμίσει το ζήτημα των οργανικών θέσεων των ιερέων, ικανοποιώντας ένα αίτημα δεκαετιών.

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«Δεν μπορούμε να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θέλει να επεκταθεί γιατί σέβεται τους δύο πρώην πρωθυπουργούς επεσήμανε όμως ότι μέχρι το 2023 δεν θυμάται να είχε ασκηθεί στην κυβέρνηση κάποια ανάλογη κριτική.

Περνώντας στο θέμα της οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «όχι ο πληθωρισμός αλλά η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία, η συνολική αύξηση των τιμών από το 2021 και μετά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιέζει πραγματικά πολλά ελληνικά νοικοκυριά».

Ανέφερε ότι έχει πλήρη αίσθηση για το ότι υπάρχει σήμερα ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα δύσκολα. «’Αρα ξεκινάμε με τη διαπίστωση ότι αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα».

Υπογραμμίζοντας δε, την παγκόσμια διάσταση του ζητήματος του αυξημένου πληθωρισμού, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η αύξηση αυτή του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα, κάτι που αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Το γεγονός ότι για μας το πρόβλημα είναι λίγο μεγαλύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι «εμείς ιστορικά έχουμε φόρους στα καύσιμα γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένας σημαντικός αιμοδότης του Κράτους».

Στο σημείο αυτό επανέλαβε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, ίσως όχι όσα θα ήθελε αλλά σίγουρα όσα μπορεί για τη στήριξη της κοινωνίας κι έκανε αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση και το πώς έχει επηρεάσει την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

«Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές ως προς το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι», είπε τονίζοντας ότι δεν μπορεί η χώρα μας να ξεφύγει γιατί θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. «Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω». Επανήλθε δε ζητώντας από όσους ζητούν μείωση του φόρου στα καύσιμα να του πουν ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσει για να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί. «Για τον ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο γιατί όσες φορές το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, το πήραν πίσω», τόνισε.

Τέμπη: «Με είπαν δολοφόνο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Πόσες φορές με είπαν δολοφόνο. Οργανώθηκε μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης. Δεν θα δεχθώ ποτέ οποιοδήποτε υπονοούμενο για συγκάλυψη», ανέφερε. «Το ποιος έχει ευθύνες για την καθυστέρηση της 717 θα το κρίνει η Δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχθηκε ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε». Ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και υπερασπίστηκε την απόφαση κατάργησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στις αγροτικές επιδοτήσεις. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση ως «την πιο δύσκολη μεταρρύθμιση» των επτά ετών διακυβέρνησής του και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για τη σωστή επιλογή.

Σχετικά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν εμπόδισε καμία διαδικασία, υπενθυμίζοντας ότι δόθηκε άμεσα η συγκατάθεση για την άρση ασυλίας βουλευτών όταν ζητήθηκε. Υποστήριξε ότι ο τελικός απολογισμός θα γίνει όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο ορισμένες υποθέσεις έχουν την πολιτική διάσταση που τους αποδίδεται. Αναφερόμενος στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, σημείωσε ότι η αξιολόγηση κάθε εισαγγελέα γίνεται από τα αποτελέσματα των υποθέσεων που φθάνουν σε καταδίκες και όχι απλώς από την αποστολή φακέλων στα δικαστήρια. «Αν με ρωτάτε, ναι, εύχομαι να έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μπορώ να το πω. Γιατί οι υποθέσεις αυτές θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Κράτος Δικαίου και Δικαιοσύνη

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, αναγνώρισε ότι το βασικό πρόβλημα παραμένουν οι καθυστερήσεις στην απονομή της. Ανέφερε ότι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ήταν η αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη, με τη συγχώνευση ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων και τον διπλασιασμό των πρωτοδικών, γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης και αξιολόγησης των δικαστών, επαναλαμβάνοντας ότι δεν σχολιάζει ποτέ δικαστικές αποφάσεις.

Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027

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Στο ζήτημα των επόμενων εκλογών επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση χωρίς πολύπλοκες διαπραγματεύσεις συνεργασίας. Υποστήριξε ότι, με βάση τις σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων, δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνεργασιών, καθώς όλοι έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Απέκλεισε επίσης συνεργασίες με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ. Τόνισε ότι σέβεται τη λαϊκή ετυμηγορία, αλλά προειδοποίησε πως η έλλειψη διάθεσης συνεννόησης από τα άλλα κόμματα καθιστά δύσκολη τη συγκρότηση κυβερνήσεων συνεργασίας.

Απαντώντας σε σενάρια που θέλουν τη Νέα Δημοκρατία να συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό, τα απέρριψε κατηγορηματικά. Υποστήριξε ότι οι πολίτες επιλέγουν όχι μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό και ότι σε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα η ηγεσία του πρώτου κόμματος συνδέεται άμεσα με τη διακυβέρνηση της χώρας.

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Για Τσίπρα και ΕΛ.Α.Σ

Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα:

«Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος».

Για την εντιμότητα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως:

«Ως προς την εντιμότητα, είδα το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και ανατρίχιασα. Είδα ένα μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Δεν έχει πείσει η Μαρία Καρυστιανού»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε και την άποψη του για την Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα της «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

«Διέθετε ένα μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Είναι συζητήσιμο αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη», ανέφερε, προσθέτονας ότι «δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός».

«Θα τοποθετηθεί για τα θέματα και οι πολίτες θα κρίνουν αν πρόκειται για ένα κόμμα που μπορεί να εισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο ή αν θα κινηθεί στη λογική της “κάτω” και “πάνω πλατείας”, εκφράζοντας μόνο μια τιμωρητική ψήφο χωρίς καμία ουσιαστική εναλλακτική πρόταση», σημείωσε.

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Τι είπε ο πρωθυπουργός για Αντώνη Σαμαρά

«Δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής: ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε Πρωθυπουργός», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική… Βέβαια, το 2023 δεν τα πίστευε διότι το 2023 πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι; Αν, λοιπόν, τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη, που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του υστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη», είπε κλείνοντας.

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Για Κώστα Καραμανλή

«Τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, όπως νομίζω ότι τους ταιριάζει, διότι όλοι υπηρέτησαν αυτή τη μεγάλη παράταξη, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και όλοι όσοι ήταν αρχηγοί μέχρι εμένα σήμερα, που έχω για μία δεκαετία αυτή την πολύ μεγάλη τιμή. Και έτσι θα εξακολουθώ να το κάνω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από εμένα, όμως, η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Για το σκάνδαλο της πολεοδομίας

Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις πολεοδομίες αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί «γαλάζιων σκανδάλων», λέγοντας ότι η διαφθορά δεν έχει κομματικό χρώμα και ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι εκείνη που αποκαλύπτει και αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα.

Παραδέχθηκε ότι θα ήθελε ορισμένες αλλαγές να έχουν προχωρήσει ταχύτερα, αλλά υποστήριξε ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη λειτουργία του κράτους.

«Κάποτε ένας Πρωθυπουργός είχε πει «αυτή είναι η Ελλάδα», ουσιαστικά εννοώντας ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Εγώ δεν το πιστεύω και δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη λογική ότι «αυτή είναι η Ελλάδα». Και αυτή είναι, εν προκειμένω, μία Ελλάδα πολεοδομιών, όπου πολλοί γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση, πολύ πριν «σκάσει» το ζήτημα αυτό, ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε και πάλι από τους ελληνικούς ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς, έχουμε δρομολογήσει μία πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, που είναι η μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

Αυτή είναι μία τεράστια μεταρρύθμιση η οποία ήδη υλοποιείται. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, αλλά την έχουμε εξαγγείλει πολύ πριν προκύψει στη δημοσιότητα το ζήτημα αυτό, γιατί γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας και διαφθοράς στις πολεοδομίες», είπε.

Υποκλοπές

Για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΥΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, ενώ σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Παράλληλα υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που, κατά την άποψή του, έχει διαδραματίσει η ΕΥΠ στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.