«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη.

Υπενθυμίζουμε πως ο κ. Μυλωνάκης υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου την περασμένη Τετάρτη (15/04) και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο υφυπουργός εξακολουθεί να νοσηλεύεται εδώ και πέντε ημέρες διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς που τον παρακολουθούν.

Στο πλευρό του βρίσκονται καθημερινά η οικογένειά του, φίλοι και συγγενείς, προκειμένου να τον στηρίξουν και να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του.