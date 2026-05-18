Ένα νέο σκάνδαλο βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς ελέγχονται οι διαδικασίες με τις οποίες η Ελλάδα αξιοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή δομών φιλοξενίας μεταναστών, σύμφωνα με δημοσίευμα του POLITICO, που επικαλείται Έλληνες αξιωματούχους.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής κατά την περίοδο της πανδημίας (2020-2021) στη Μαλακάσα και τη Σιντική Σερρών, ένα θέμα που αρχικά είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Οι συμβάσεις, συνολικού ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ, ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και χωρίς δημόσιο διαγωνισμό.

Οι αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι το κόστος των συγκεκριμένων έργων εμφανίζεται έως και 15 φορές υψηλότερο σε σύγκριση με παρόμοια πρότζεκτ.

Η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε επικαλεστεί τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές για να δικαιολογήσει τις απευθείας αναθέσεις, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι οι αφίξεις το 2020 είχαν σημειώσει κατακόρυφη πτώση (15.696 έναντι 74.649 το 2019).

Από την πλευρά του, ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Μετανάστευσης εκείνης της περιόδου δήλωσε ότι το έργο είχε ελεγχθεί και εγκριθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το πολιτικό παρασκήνιο των αναθέσεων: Στελέχη της ΝΔ, ΜΚΟ και το «καπέλο» εκατομμυρίων στη Μαλακάσα

Πέρα από το υπέρογκο κόστος, οι διαδικασίες είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, καθώς επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου -που είχε την ευθύνη και για τα δύο έργα- είχε διοριστεί στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Απαντώντας στις επικρίσεις στη Βουλή το 2020, ο τότε υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, είχε υπεραμυνθεί της επιλογής του, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία λειτουργούσε τότε μέσω ΜΚΟ, οι οποίες διαχειρίζονταν το 82% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το μεταναστευτικό.

Η πρώτη από τις δύο συμβάσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά την επέκταση της υπάρχουσας δομής στη Μαλακάσα, η οποία σχεδιάστηκε για τη φιλοξενία 1.500 μεταναστών από τα νησιά.

Το έργο ανατέθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα, χωρίς διαγωνισμό. Αν και η αρχική συμφωνία για τη βασική συντήρηση ανερχόταν στα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, το έργο παραδόθηκε τελικά μετά από τουλάχιστον πέντε παρατάσεις και μια συμπληρωματική σύμβαση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τα €270 στα €23.900 ανά μετανάστη: Οι αριθμοί της υπερκοστολόγησης που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στη Σιντική Σερρών, μια σύμβαση που ξεκίνησε με 3,6 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2020, επιβαρύνθηκε με τρεις παρατάσεις και επιπλέον 1,7 εκατ. ευρώ.

Το μέγεθος της απόκλισης αποτυπώνεται σε εσωτερικό έγγραφο διεθνούς οργανισμού, όπου υπογραμμίζεται η χαώδης διαφορά στο κόστος ανά ωφελούμενο: ενώ σε προηγούμενα έργα με τα ίδια χαρακτηριστικά το κράτος ξόδευε μόλις 270 ευρώ ανά άτομο, στην περίπτωση της Μαλακάσας το κόστος άγγιξε τις 23.900 ευρώ ανά μετανάστη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει τις ευθύνες υπηρεσιακών και κυβερνητικών στελεχών για υπερκοστολόγηση 15 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας στο κυβερνών κόμμα, το οποίο μετρά ήδη απώλειες υπουργικών στελεχών από το πρόσφατο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.