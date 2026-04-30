Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης η Διεθνής Σύμβαση «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας».

Με το υπό κύρωση Πρωτόκολλο αναμορφώνονται διατάξεις της αρχικής Σύμβασης που αφορούν στον κατάλογο των τρομοκρατικών εγκλημάτων για τα οποία χωρεί έκδοση, στις προϋποθέσεις και στη νομική βάση έκδοσης μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών, στις εγγυήσεις προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και στους μηχανισμούς παρακολούθησης, τροποποίησης και διεθνούς θεσμικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, «οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας όπως υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 15 Μαΐου 2003 επικαλύπτονται, πλήρως, από τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, «για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου», οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, με τον νέο Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και δη τα άρθρα 187Α, 187Β και 187Γ αυτού, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον ν. 4637/2019 (Α’ 180), και τις διατάξεις των άρθρων 29 έως 36 του ν. 4689/2020 (Α’ 103). Ενόψει αυτών, μπορεί να μην παρίσταται προφανής ανάγκη ειδικής νομοθέτησης, προς ενσωμάτωση, στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο των ανωτέρω νομοθετημάτων, αφού το περιεχόμενο αυτών έχει ήδη ενσωματωθεί, τόσο, μέσω της κύρωσης των επικαλυπτικών αυτών διατάξεων της ανωτέρω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όσο και μέσω άλλων προηγούμενων νομοθετημάτων, ωστόσο ανακύπτει η ανάγκη τυπικής κύρωσης του εν λόγω Πρωτοκόλλου, προκειμένου να εναρμονισθεί η χώρα μας πλήρως με το δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης».