Θέατρο Μπέλλος: Καλλιτεχνικός προγραμματισμός Φεβρουάριος - Ιούνιος 2023

Μετά την επιτυχημένη επαναλειτουργία του ιστορικού θεάτρου Μπέλλος στην Πλάκα φέτος τον Οκτώβριο, η ομάδα The Young Quill παρουσιάζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό της περιόδου Φεβρουάριος – Ιούνιος 2023. Με στόχο τη στήριξη θεατρικών ομάδων, το Θέατρο Μπέλλος συνεχίζει φέτος να εστιάζει στην ελληνική δραματουργία και στη σύγχρονη ελληνική μουσική παράδοση.

«Η νύχτα των μυστικών» του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου, η εναρκτήρια παράσταση του θεάτρου Μπέλλος, που αγκαλιάστηκε από το κοινό και τους κριτικούς, θα συνεχιστεί για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Και στις αρχές του Μάρτη η παράσταση θα ταξιδέψει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Στην παιδική σκηνή, συνεχίζεται η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά και εφήβους από την ομάδα The Young Quill, αλλά και ο Άθως Δανέλλης με τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών του, που ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους Στη Γειτονιά του Καραγκιόζη.

Το ραντεβού στην Τοποθεσία Πλάκα παραμένει σταθερό κάθε Τετάρτη, με την μουσική παράσταση του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, με τον ίδιο τον δημιουργό να ερμηνεύει στο πιάνο του και την παρουσία της μοναδικής Ελπίδας, που θα μας συνεπάρει με την αναλλοίωτη φωνή της.

Ανάμεσα στις νέες παραγωγές αυτής της περιόδου, το θέατρο Μπέλλος θα φιλοξενήσει την devised/documentary παράσταση «Δια μίαν ανάμνησιν», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λιαρόπουλου, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ECHO III - For Memory’s Sake.

Η Ομάδα 4Frontal επανέρχεται με τα «Μπλε καστόρινα παπούτσια», παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Θανάση Σκρουμπέλου, ενώ η νεοσύστατη ομάδα Who Am I To μας παρουσιάζει ένα έργο για την Ελλάδα του τζόγου με τίτλο «Πάμε Στοίχημα;»

Η ομάδα The Young Quill διοργανώνει τον Μάιο – Ιούνιο 2023 ένα φεστιβάλ διεθνών συνεργασιών με τίτλο «Connect to share», όπου καλλιτέχνες από την Αγγλία και πιο συγκεκριμένα από το Royal Central School of Speech and Drama, το Royal Holloway University of London και την Babel Theatre Company θα επισκεφτούν το θέατρο με σκοπό να συνεργαστούν και να συν-δημιουργήσουν με Έλληνες καλλιτέχνες υπό το πρίσμα της θεματικής ενότητας «Σύγχρονη Οικογένεια».

Καλλιτεχνικός προγραμματισμός Φεβρουάριος – Ιούνιος 2023

Νέες παραστάσεις

Φεβρουάριος 2023 - «Δια μίαν ανάμνησιν»

Μια devised/documentary παράσταση σε σύλληψη/σκηνοθεσία Παναγιώτη Λιαρόπουλου στο πλαίσιο του προγράμματος ECHO III - For Memory’s Sake.





«Όταν δεν έχεις άλλη επιλογή, βαφτίζεις “επιλογή” τον δρόμο που άλλοι σου χάραξαν και πορεύεσαι με αυτό. Και τι μένει τελικά; -Οι μνήμες- οι μνήμες σε κρατάνε και σου δίνουν δύναμη να προχωρήσεις». Το «Δια μίαν ανάμνησιν» - μια ωδή για το προξενιό, ξετυλίγει στους θεατές μαρτυρίες καταπίεσης, έρωτα και επιλογών.

Στη σκηνή θα βρεθούν Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Αλβανία, όπου θα συν-δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν μια συλλογική πολυπολυτισμική εμπειρία βασισμένη σε μαρτυρίες, στην παράδοση, αλλά και στην καλλιτεχνική αντίληψη των νέων ανθρώπων πάνω στον έρωτα, την οικογένεια και το καθήκον.

Η παράσταση παρουσιάζεται σε τέσσερις γλώσσες: Ελληνικά, Αλβανικά, Ρουμάνικα και Βουλγάρικα. Θα υπάρχουν ελληνικοί και αγγλικοί υπέρτιτλοι.

Συντελεστές

Σύλληψη–Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Λιαρόπουλος

Δραματουργία - Επεξεργασία κειμένων: Νεφέλη Μαϊστράλη, Ζωή Δαβουρλή

Κείμενα: Ζωή Δαρβουλή, Νεφέλη Μαϊστράλη, Παναγιώτης Λιαρόπουλος - Η ομάδα - Συνεντεύξεις

Σκηνικά: Αλέξανδρος Piechowiak

Σχεδίαση κοστουμιών: Αρχοντούλα Τσατσουλάκη

Πρότυπη μουσική σύνθεση/μουσικός επί σκηνής: Γιάννης Ισμυρνιόγλου

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Narod Shahinian

Κίνηση: Παναγιώτης Λιαρόπουλος

Φωτογράφος: Παναγιωτης Διαπούλης

Γραφιστική επιμέλεια: Ηρώ Αθανασίου

Δημόσιες σχέσεις: Ελίνα Ευαγγελοπούλου

Παραγωγή: Βερονίκη Κρικώνη, Νίκος Πασαμήτρος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Mara Căruțașu, Delyan Iliev, Aulona Lupa, Πένη Μπουκουβάλα, Σταύρια Νικολάου, Βασίλης Τρυφουλτσάνης.

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ κανονικό, 8 ευρώ γκρουπ (10 ατόμων), ΑμεΑ, άνω των 65 ετών, ανέργων, φοιτητικό.

Μάρτιος 2023

Ομάδα 4Frontal - «Μπλε καστόρινα παπούτσια»

Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Θανάση Σκρουμπέλου.

Μια παράσταση για τη ζωή και τα όνειρα των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στο μεταίχμιο της ιστορίας, με φόντο την Αθήνα της δεκαετίας του ΄60.

«Ήταν οι μέρες που' χε ανοίξει στο Μεταξουργείο, η Χαβάη. Ένα υπόγειο, συνδυασμός ταβέρνας και Φολί Μπερζέρ, που' χε σεπαρέ κι αντί για γυναίκες σέρβιραν άντρες ντυμένοι γυναίκες. Φορούσαν φουρό και ξύριζαν τα πόδια τους κι είχαν φτιάξει βυζιά γυναικεία πάνω στα αντρικά στήθη τους.»

Εκεί, ανάμεσα στα πορνεία που μυρίζουν ντετόλ και πατσουλί, τα χαμόσπιτα που μπάζουν νερά και τα ιδιόμορφα καμπαρέ με τις πρώτες τραβεστί, ξετυλίγεται η ιστορία της μετεμφυλιακής Ελλάδας, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων του περιθωρίου· ανθρώπων που την έζησαν και τη διαμόρφωσαν.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Δραματουργική επεξεργασία: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνικά, κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Κίνηση: Κατερίνα Φώτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Παίζουν: Σταύρος Γιαννουλάδης, Χάρης Κρεμμύδας, Γιάννης Λατουσάκης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Διονύσης Πιφέας, Πάνος Τοψίδης

Παραγωγή : 4Frontal & Artinfo

H παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μάιος 2023

Who Am I To

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ;

Μια παράσταση για την Ελλάδα του τζόγου

Από πότε ο τζόγος αποτελεί το εθνικό μας σπορ; Ξαναφουσκώνουν οι ξεφουσκωμένες φούσκες;

Πέντε ηθοποιοί της γενιάς των late 90's μετ-επισκέπτονται επί σκηνής τους μεγάλους σταθμούς μνήμης της παιδικής, της εφηβικής και της μετεφηβικής τους ηλικίας που σκιαγραφούν την πορεία της ελληνικής πραγματικότητας των τελευταίων δύο δεκαετιών. Στάσεις σε αυτό το νοσταλγικό ταξίδι αποτελούν οι σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, στιγμές εθνικής περηφάνιας και εθνικού πανικού.

Μία ποπ γενιά μεγαλώνει χορεύοντας, τραγουδώντας και βάζοντας γκολ και καλάθια με γαλανόλευκα water tattoos στο μπράτσο, μέχρι να μεγαλώσει και να αναρωτηθεί σήμερα τι ακριβώς σημαίνει νίκη και ήττα.

Τώρα που οι νίκες μας αποδομούνται και υπονομεύονται, το μόνο που μας έμεινε να ελπίζουμε είναι οι 5+1 αριθμοί του Τζόκερ;

Ταυτότητα παράστασης

«Πάμε Στοίχημα;» Μια παράσταση για τη Ελλάδα του τζόγου

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Δραματουργία: Γιώργος Παύλου

Πρωτότυπο κείμενο, Έρευνα, Δραματουργία: «Πάμε Στοίχημα;» Ensemble

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθήνα Παπαδάκη

Ενδυματολόγος, Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Ουρανία Φραγγέα

Συνεργασία στην Κίνηση: Μαίρη Γιαννούλα

Ηθοποιοί: Νοεμή Βασιλειάδου, Ειρήνη Μαυρικάκη, Ιωάννης Μπάστας, Σπύρος Μπόσγας, Γιώργος Φασουλάς



Διεθνείς Συνεργασίες

Το θέατρο Μπέλλος αφιερώνει την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2023 σε διεθνείς συνεργασίες με θεατρικές ομάδες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το θέατρο θα φιλοξενήσει δράσεις με σπουδαστές και καθηγητές από το Royal Central School of Speech and Drama καιτο Royal Holloway University of London. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες σε πλαίσιο workshop και work in progress παραστάσεων με καλλιτέχνες από τις ομάδες Babel Theatre Company.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Συνεχίζονται:

The Young Quill

«Η νύχτα των μυστικών» του Άκη Δήμου

Ένα ζευγάρι περιπλανιέται μία νύχτα στον γοητευτικό και απρόβλεπτο κόσμο ενός τσίρκου. Από λεπτό σε λεπτό η παράσταση αρχίζει. Τέσσερα αλλόκοτα πλάσματα, ήρωες του τσίρκου, συνδιαλέγονται με έναν άντρα και μια γυναίκα και προκαλούν έναν αναπάντεχο καταιγισμό αποκαλύψεων. Γιατί εδώ – στον συναρπαστικό και φωτεινό κόσμο του τσίρκου – τίποτα δεν απαγορεύεται και όλα μοιάζουν «κανονικά», μα αυτό είναι και το πιο προκλητικό.

Κλόουν και θηριοδαμαστές, ακροβάτες, drag show, ταχυδακτυλουργικά κόλπα και όλα όσα συνθέτουν το θέαμα που προσφέρει ένα τσίρκο, έρχονται σε αντιπαράθεση με μια βίαιη πραγματικότητα που μοιάζει να μη μπορεί άλλο να «κουκουλώνει» τις αλήθειες.

«Η νύχτα των μυστικών» είναι ένα σύγχρονο έργο που πραγματεύεται, και με ρεαλισμό αλλά και με έναν ιδιαίτερο και αλληγορικό τρόπο, την έννοια της κακοποίησης σε όλα τα επίπεδα μιας σχέσης και σε όλες της τις εκφάνσεις.

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Σκηνική και ενδυματολογική επιμέλεια: Μάγδα Καλορίτη

Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Σχεδιασμός φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη Λεωνίδα

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Γραφιστική επεξεργασία: Indigo Creative

Πρωταγωνιστούν (κατά σειρά εμφάνισης): Ορέστης Τζιόβας, Τάσος Λέκκας, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελίζα Σκολίδη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Γιώργος Μαρτίνος.

Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ γενική είσοδος, 12 ευρώ μειωμένο (ανέργων, φοιτητικό)

Αγορά εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/theater/i-nyxta-ton-mystikon/

The Young Quill

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά και εφήβους.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα όλων των εποχών, που το καθιστά σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ, παρουσιάζεται στο θέατρο Μπέλλος κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:00.

Η «Ειρήνη» είναι ένα έργο που αποτελεί ύμνο στην ομόνοια, την αγάπη και τον αλτρουισμό. Στην παράσταση, παρουσιάζεται σαν ένα σύγχρονο παραμύθι, απόλυτα συνδεδεμένο με το σήμερα των παιδιών και των εφήβων, τα social media, τα videogames, την kpop κ.ά. που περιθωριοποιεί τη βία, την επιθετικότητα και το μίσος.

Συγγραφέας: Αριστοφάνης

Μεταφορά και Διασκευή: Oμάδα The Young Quill

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Σύνθεση Μουσικής: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Σκηνικά και Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Φωτισμοί: Κωστής Μουσικός

Βοηθός Σκηνοθέτη: Έφη Λεωνίδα

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Γραφιστική επεξεργασία: Indigo Creative

Παίζουν (αλφαβητικά): Νίκος Γιαλελής, Απόστολος Καμιτσάκης, Χρήστος Καραβέβας, Κώστας Κουτρούλης, Δάφνη Νικαιτάκη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στις 11:00.

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

*Πραγματοποιούνται και πρωινές παραστάσεις τις καθημερινές για σχολεία.

Τιμή εισιτηρίων: 12 ευρώ, 8 ευρώ (μειωμένο)

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/eirini-tou-aristofani-1/

Άθως Δανέλλης | Αθηναϊκός Θίασος Σκιών - Στη Γειτονιά του Καραγκιόζη

Κάθε Κυριακή στις 13:00 με νέο έργο

Ο Άθως Δανέλλης με τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών του, ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο του Καραγκιόζη, κάθε Κυριακή στις 13:00.

Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών διαθέτει τεράστιο ρεπερτόριο. Οι θεατές των παραστάσεων στο θέατρο Μπέλλος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κωμωδίες, περιπέτειες, έργα φαντασίας, αλλά και ιστορικά, ηρωικά και άλλα.

Ο Καραγκιόζης μάγος, μάγειρας, πρωταθλητής ή δικηγόρος, το ταξίδι στα βάθη της ζούγκλας, στις θάλασσες ή στο φεγγάρι, ο Καπετάν Μπαρούτης, το μαγεμένο σπήλαιο, το μυστικό του πειρατή, θα χαρίσουν αξέχαστες στιγμές στους θεατές.

Τα έργα θα αλλάζουν και θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα.

Συντελεστές: Άθως Δανέλλης, Απόστολος Γραββάνης

Κάθε Κυριακή στις 13:00

Τιμή εισιτηρίων: 8 ευρώ (γενική είσοδος)

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/sti-geitonia-tou-karagkiozi/

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος με την Eλπίδα στην Τοποθεσία Πλάκα.

Μετά την συνεργασία τους στην τηλεοπτική σειρά «Τα καλύτερα μας χρόνια» η Ελπίδα και ο Γιάννης συναντιούνται ζωντανά στη σκηνή του θεάτρου Μπέλλος.

Στην μουσική παράσταση του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου που παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, θα ακούσουμε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχει συνθέσει μέχρι σήμερα ο δημιουργός με τον ίδιο να τα ερμηνεύει στο πιάνο του.

Η παρουσία της μοναδικής Ελπίδας θα μας συνεπάρει με την αναλλοίωτη φωνή της.

Ολες οι μεγάλες της επιτυχίες αλλά και απρόσμενες διασκευές από το κλασικό Ελληνικό ρεπερτόριο, θα είναι η αφορμή για να τραγουδήσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, από το χθες μέχρι το σήμερα!

Συμμετέχει η Ματίνα Πάντζαλη και η Έφη Λεωνίδα

Σκηνοθεσία – Μουσικό σενάριο: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

3D holograms composition - mapping: white fox α.ε

Οργάνωση παραγωγής: Φάνης Μιλλεούνης The Young Quill

Παραγωγή: white fox α.ε

Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 130 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ, 18 ευρώ (χωρίς ποτό) / 19 ευρώ, 22 ευρώ (με ποτό)

Τιμή ποτού στο μπαρ: 5 ευρώ (με κέρασμα)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/topothesia-plaka/

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Θέατρο Μπέλλος: Κέκροπος 1, Πλάκα – Ακρόπολη