«Slava’s SnowShow»: Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από τον μίμο Slava Polunin στο θέατρο Παλλάς

Ο μεγαλύτερος εν ζωή μίμος του κόσμου, Slava Polunin, μ’ ένα θίασο κορυφαίων κλόουν, επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς με το φημισμένο «Slava’s SnowShow».

Ειδικότερα απο 5 έως 9 Απριλίου στο Θέατρο Παλλας θα παρουσιαστεί ένα από τα διασημότερα families shows το «Slava’s Snowshow» που είναι μια τεράστια υπερπαραγωγή, εντυπωσιακή που την έχουν απολαύσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Το «Slava’s SnowShow» είναι το «πιο διαδραστικό σόου στον πλανήτη Γη», ένα πρωτοπόρο, φαντασμαγορικό υπερθέαμα με υπέροχες μελωδίες, εξαίσιους φωτισμούς και εκπληκτικά εφέ. Μία θρυλική παράσταση μιμικής, που για 40 χρόνια είναι must-see στη Νέα Υόρκη, οι θεατές κάθε ηλικίας ενθουσιασμένοι δημιουργούν ασφυκτικά sold out στις διεθνείς περιοδείες και οι κριτικοί το υμνούν ως «το καλύτερο οικογενειακό θέαμα που είδε ποτέ το κοινό».

Με φόντο την Ανταρκτική και την κοινωνία των «κλόουν – πιγκουίνων», όπου καταφεύγει ο αναχωρητής Slava, εξελίσσεται μία ατμοσφαιρική, ονειρική παράσταση, που το γλυκόπικρο χιούμορ της ακουμπάει όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα.

Ανυπέρβλητες ερμηνείες, καμώματα και πειράγματα, βγάζουν αβίαστα και σκορπούν απλόχερα το γέλιο και τη χαρά, σ’ ένα μοναδικό διαδραστικό πλαίσιο με καθολική συμμετοχή των θεατών, απ’ το οποίο δεν απουσιάζει ακόμη και μία πρωτοφανής προσομοίωση πραγματικής χιονοθύελλας.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται, είναι φανταστική! Το περιβάλλον ποιητικό, η αισθητική της παράστασης υπεράνω κριτικής. Εκπληκτικοί φωτισμοί, φαντασμαγορικά σπέσιαλ εφέ, απίστευτα ευρήματα και ιδέες συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό πλαίσιο.

Πλοία που ταξιδεύουν σε θάλασσες από εκτυφλωτική ομίχλη, γιγάντιοι ιστοί αράχνης τυλίγουν το θέατρο – και με τη βοήθεια του κοινού, ομπρέλες στροβιλίζουν στον αέρα καταβρέχοντας, φυσαλίδες αιωρούνται, κλόουν ίπτανται κυνηγώντας τες, σκούπες σκουπίζουν μόνες τους, παλτά «ζωντανεύουν» και γίνονται άνθρωποι, μπάλες διογκώνονται πετώντας, ένα «Βόρειο Σέλας» εμφανίζεται σε απόσταση αναπνοής, λαμπερά φεγγάρια και αστέρια πλαισιώνουν έναν απέραντο, νοσταλγικό, νυχτερινό, έναστρο ουρανό!

Κάπου εκεί αρχίζουν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού, σε λίγο γίνονται χιλιάδες και μετά το «στρώνει» κανονικά!

Λίγο αργότερα ξεσπά η πολική χιονοθύελλα, μ’ έναν πανίσχυρο αέρα να λυσσομανά, σπρώχνοντας τις χιονονιφάδες στην αίθουσα, δημιουργώντας έναν αληθινό πανζουρλισμό.

Δείτε το τρέιλερ:

Σ’ αυτή την «τρελή» και πανέμορφη παράσταση δεν υπάρχει επίσης διάλειμμα, ούτε κάποιο συμβατικό φινάλε. Η δράση δεν σταματάει ποτέ!

Η ιστορία είναι απλή και εύληπτη για όλους, αφού η παντομίμα είναι η απόλυτη διεθνής κατανοητή γλώσσα.

Ένας άνθρωπος, ο κίτρινος κλόουν Slava, απογοητευμένος από τη συμπεριφορά των υπόλοιπων ανθρώπων, γίνεται αναχωρητής.

Έτσι αποφασίζει να εγκαταλείψει την πόλη και τους ανθρώπους, καταφεύγοντας στη φύση και στην απομόνωση της Ανταρκτικής.

Εκεί όμως, κάθε άλλο παρά μόνος είναι τελικά! Η Ανταρκτική δεν είναι μία έρημος. Είναι μία ήπειρος, που σφύζει από ζωή! Χιλιάδες πιγκουίνοι (πράσινοι κλόουν), παιχνιδιάρηδες, ζαβολιάρηδες, αστείοι, αδέξιοι και κυρίως άκρως κοινωνικοί, δεν αφήνουν τον Slava στην ησυχία του. Η επαφή είναι μοιραία και για τα δύο μέρη. Και οι δύο πλευρές μαθαίνουν νέα πράγματα, δανείζονται συνήθειες, μιμούνται συμπεριφορές. Το μίγμα που δημιουργείται, είναι άκρως «εκρηκτικό» και νομοτελειακά ξεσπά, ξεχειλίζει από τη σκηνή, καταλαμβάνει την πλατεία, τους εξώστες, τα φουαγιέ του θεάτρου, συμπαρασύροντας τους θεατές σε ένα μοναδικό, γοητευτικό, αξέχαστο παιχνίδι! Ανάγοντας την παράσταση σε αληθινή εμπειρία ζωής, αφού η διαδραστικότητα του σόου δεν έχει κανένα προηγούμενο.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι για εικοσιπέντε χρόνια αποτέλεσε ένα must see θέαμα για τη Νέα Υόρκη, ούτε που στις διεθνείς περιοδείες της δημιουργεί πάντοτε ασφυκτικά sold out. Ούτε τυχαίες είναι οι διθυραμβικές κριτικές, ούτε τα κορυφαία θεατρικά βραβεία που απέσπασε, όπως το «Time Out» και το βραβείο «Λόρενς Ολίβιε».