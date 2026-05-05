Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης τριών σημαντικών ρωμαϊκών μνημείων: της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (γνωστής και ως εργαστηρίου του Φειδία), του συγκροτήματος των Νοτίων Θερμών και των Θερμών του Λεωνιδαίου.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων. Η χρηματοδότηση, ύψους 3.607.000 ευρώ, προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία της Αρχαίας Ολυμπίας, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν λάβει την απαραίτητη φροντίδα και συντήρηση που χρειάζονταν.

Η Λίνα Μενδώνη, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Μετά από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την πρώτη επίσκεψή μου στον χώρο, συζητήσαμε με τους συνεργάτες μου ότι πρέπει να αναδείξουμε τη μακρά ιστορική της διάρκεια, καθώς διαπιστώσαμε ότι ήταν αρκετά χρόνια που ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας εχείμαζε. Εκπονήθηκε, από το Υπουργείο Πολιτισμού, στρατηγικό σχέδιο ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι ενταγμένες σ’ αυτό απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των Ρωμαϊκών Μνημείων, στον αρχαιολογικό χώρο» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε:

«Η Αρχαία Ολυμπία είναι γνωστή για τα περίφημα αρχαϊκά γλυπτά, για τους ναούς, τα κλασικά χρόνια και, κυρίως, για το ιερό στο οποίο διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ωστόσο, υπήρξε ένας σημαντικός χώρος για τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, ως ένα από τα επιφανέστερα τοπόσημα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στον ανατολικό της κόσμο. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας έδωσε την ευκαιρία να ενταχθούν τα τρία μνημεία που σήμερα εγκαινιάσαμε. Επίσης, το νέο πωλητήριο το οποίο είναι έργο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στην πραγματικότητα εγκαινιάσαμε στον αρχαιολογικό χώρο, τέσσερα σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρούν και τα νέα έργα: Η αποκατάσταση του Οκταγώνου, η συνέχιση των εργασιών στο Γυμνάσιο, η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου και η αποκατάσταση του Κρονίου λόφου. Σημειώνω, ότι η Ολυμπία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του εθνικού σχεδιασμού για την προστασία των μνημείων από την κλιματική αλλαγή, αποτελώντας βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παράλληλα, πρωτοπορεί στον τομέα της βιοποικιλότητας, αποδεικνύοντας ότι οι αρχαιολογικοί χώροι είναι όχι μόνο φορείς ιστορίας αλλά και κοιτίδες ζωής. Κοιτάζουμε, ήδη, το μέλλον. Η Αρχαία Ολυμπία θα είναι από τους πρώτους χώρους όπου θα εφαρμοστούν καινοτόμες δράσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, ενισχύοντας τη διεθνή της προβολή. Χρωστάμε όλοι στην Ολυμπία. Και η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, να προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε αυτόν τον μοναδικό τόπο, αντάξια της ιστορίας και της παγκόσμιας σημασίας του».