«Black Or White» - Πασαρέλα μόδας με ανακυκλώσιμα υλικά

Το άσπρο και το μαύρο κυριάρχησε στη φετινή εκδήλωση, την όγδοη κατά σειρά, που διοργανώνει ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας», με θέμα «Νέα Παραλία – Νέα Πασαρέλα», στο πλαίσιο των δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

“Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε πασαρέλα επίδειξη μόδας με ανακυκλώσιμα υλικά και το Black Or White*. Το Black Or White, είναι το Μαύρο και το Άσπρο; Δεν είναι σίγουρο! Το σίγουρο είναι ότι συμπυκνώνει το σκοτάδι και το φως. Το φετινό μήνυμά μας, σε μία εποχή με τον πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη και την πανδημία, συνοδεύονται από καταστροφικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με υλικά που αναζητούν μία δεύτερη ευκαιρία, σχεδιάστριες και σχεδιαστές παρουσιάζουν ενδύματα, με φετινό θέμα “Black, Or, White", είπε, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Πρόδρομος Νικηφορίδης, αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας και πρόεδρος του συλλόγου.

Η λογίστρια, Σοφία Γεωργιάδου, πολλές φορές έλαβε μέρος στην εκδήλωση Νέα Πασαρέλα. Φέτος, ιδιαίτερο βάρος έδωσε στα θέματα που αντιμετώπισε όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος. «Το ασπρόμαυρο ήταν και ο εγκλεισμός λόγω κορωνοϊού των δύο χρόνων. Χρησιμοποίησα τηλεφωνικά καλώδια και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών. Γιατί οι τηλεφωνικές, οι ίντερνετικές επαφές για μας έγιναν τρόπος επαφής εξ΄αποστάσεως, αλλά υπήρχε και υπερκατανάλωση των σκουπιδιών», είπε.

Επίσης, ένα άλλο θέμα, οπαδική βία, έδωσε την αφορμή στη δημιουργία της Σοφίας, αλλά και της Ελευθερίας Φιλοκώστα, από τη Λάρισα, που έρχεται κάθε χρόνο στην εκδήλωση, με τις δικές της προτάσεις. «Φέτος στο πλαίσιο του θέματος άσπρο- μαύρο έκανα κοστούμια με θέμα «ζωή - θάνατος και αγάπη», είπε.

Ο αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας, Bernard Cuomo, έλαβε μέρος στην πασαρέλα όχι μόνο με καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά και ως σχεδιαστής με ρούχο, υπογραμμίζοντας: «Φέτος η καθαρότητα των γραμμών, η γαλήνη και η ισορροπία εκφράζονται με τον καλύτερο τρόπο - με το μαύρο, το άσπρο. Οι δημιουργοί μας χρησιμοποίησαν για τα κομμάτια, που σχεδίασαν μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά. Απεικόνισαν με τον καλύτερο τρόπο την έννοια της αντίθεσης και των αντιθέτων. Το μαύρο και το άσπρο δημιουργούν μία τέλεια ισορροπία και ας είναι τα αντίθετα», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη φετινή Παρέλαση έλαβαν μέρος οι νέοι, αλλά και οι έμπειροι αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, σχεδιαστές: Ουρανία Αφεντούλη, Ειρήνη Μητούδη, Μυρτώ Ραφαηλίδη Ζήκα, Άγγελος Ζήγος/ Μάριος Γέροντας/ Κωστής Ίτσκος, Bernard Cuomo, Λιζέττα Φώτογλου, Ελευθερία Φιλοκώστα, Σοφία Γεωργιάδου, Αγγελική Ταλιαδούρου, Βασιλική Μικρού, Αλέγια Παπαγεωργίου, Κρίστυ Αργυροπούλου, Γεωργία Σταυρίδου, Άννα Μηλώση, Αικατερίνη Σολωμού, Πώλα Γιάννα, Νίκος Καραγιαννίδης/ Μιχάλης Σιάπκας, Νικολέτα Τσικώτη, Κλειώ Καρόζη και Νίκος Γλαβίνας.

Η χρονογραφία είναι της Ροδούλας Γκουλιαμπέρη, ενώ η διοργάνωση έγινε με την οικονομική ενίσχυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

*Η μετάφραση του Black Or White είναι Μαύρο, Χρυσό, Άσπρο