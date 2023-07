Ντένις Κουέιντ: Πώς η πίστη του στον Θεό τον έσωσε από τον εθισμό του στα ναρκωτικά

Ο Aμερικανός ηθοποιός Ντένις Κουέιντ σε συνέντευξή του στο περιοδικό People δήλωσε ότι είναι «πιο ευτυχισμένος από ποτέ» και μίλησε για την πίστη του, στην οποία στηρίχθηκε στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα εδώ, είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανός πραγματικά κάθε μέρα» δήλωσε ο ηθοποιός και μουσικός στο People. «Είναι σημαντικό να απολαμβάνεις πραγματικά τη βόλτα σου στη ζωή όσο περισσότερο μπορείς, γιατί υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πράγματα που μπορούν να σε γκρεμίσουν» σημείωσε.

Για τον ηθοποιό, αυτές οι προκλήσεις περιελάμβαναν παλαιότερες μάχες με τον εθισμό στην κοκαΐνη. Αυτό που τον έσωσε ήταν η επιστροφή στις χριστιανικές του ρίζες.

Το 1990, έγραψε το τραγούδι «On My Way to Heaven» για τη μητέρα του. «Για να τη διαβεβαιώσω ότι έγινα καλά, ενώ δεν ήμουν μέχρι εκείνη τη στιγμή» ανέφερε ο σταρ υπογραμμίζοντας ότι τότε άρχισε να διαβάζει ξανά τη Βίβλο και άλλα θρησκευτικά βιβλία.

«Άρχισα να αναπτύσσω μια προσωπική σχέση. Πριν από αυτό, δεν είχα καμία, παρ’ όλο που μεγάλωσα ως χριστιανός» είπε.

Σήμερα είναι παντρεμένος με τη Λόρα Σαβοΐας και περήφανος πατέρας τριών παιδιών. «Είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ» δήλωσε και αποκάλυψε ότι κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Fallen: A Gospel Record For Sinners.

«Τα τραγούδια είναι αυτο-αναστοχαστικά και αυτο-εξεταστικά, όχι εκκλησιαστικά. Όλοι μας έχουμε μια σχέση με τον Θεό, είτε είσαι χριστιανός είτε όχι» συμπλήρωσε.