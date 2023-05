Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς σε βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς θα υποδυθεί τον τραγουδιστή της folk μουσικής, Πιτ Σίγκερ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, «Complete Unknown».

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το Deadline μετά την προβολή της νέας ταινίας του σκηνοθέτη, Τζέιμς Μάνγκολντ «Indiana Jones and the Dial of Destiny», στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι η Ελ Φάνινγκ πρόκειται να έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία.

Ο Πιτ Σίγκερ, ο οποίος πέθανε το 2014, επηρέασε σημαντικά τον Ντίλαν τόσο στο πεδίο της μουσικής, όσο και του ακτιβισμού για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ήταν υποστηρικτής των μειονεκτούντων στην αμερικανική κοινωνία και τραγούδησε για την υπεράσπιση των φτωχών και των καταπιεσμένων.

Ο Πιτ Σίγκερ ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που βοήθησαν τον Ντίλαν, τον διευκόλυνε στο ντεμπούτο του άλμπουμ με την Columbia Records. Προσκάλεσε επίσης τον θρυλικό τραγουδιστή - τραγουδοποιό να παίξει στο Newport Folk Festival (Ο Σίγκε υπηρέτησε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του).