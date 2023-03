Πέθανε ο Ίαν Φάλκονερ - Δημιουργός των παιδικών βιβλίων «Olivia», σχεδιαστής και σκηνογράφος

Ο Αμερικανός συγγραφέας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων, γνωστός από τη σειρά του «Olivia», σκηνογράφος και σχεδιαστής κοστουμιών Ίαν Φάλκονερ πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Ο δικηγόρος και ατζέντης του, Κόνραντ Μ. Ρίπι δήλωσε ότι ο Ίαν Φάλκονερ πέθανε την Τρίτη από φυσικά αίτια, ενώ ήταν με την οικογένειά του στο Νόργουοκ του Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Ο Φάλκονερ έγραψε το πρώτο βιβλίο «Olivia» ως δώρο Χριστουγέννων το 1996 για την 3χρονη ανιψιά του Ολίβια, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000.

Με ηρωίδα μία μικρή γουρουνίτσα σχεδιασμένη με γκρι, μαύρο και κόκκινο χρώμα έγραψε και εικονογράφησε επτά συνέχειες. Η σειρά έχει πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα, έμεινε στη λίστα των bestseller των New York Times για περισσότερο από ένα χρόνο και κέρδισε πολλά βραβεία.

Το 1996, ο Ίαν Φάλκονερ άρχισε να εικονογραφεί εξώφυλλα για το New Yorker και δημιούργησε συνολικά 30 για περιοδικά σε όλη την καριέρα του.

Γεννημένος το 1959 στην πόλη Ρίτζφιλντ, ο Φάλκονερ σπούδασε Ιστορία Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και Ζωγραφική στη Σχολή Σχεδίου Πάρσονς και στο Ινστιτούτο Τέχνης OTIS στο Λος Άντζελες.

Μετά την καλλιέργεια του ταλέντου του ως σχεδιαστής θεατρικών σκηνικών και κοστουμιών με τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ, βοήθησε τον διάσημο καλλιτέχνη στις παραγωγές του για την Όπερα του Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στη συνέχεια ο ίδιος ανέλαβε τον σχεδιασμό σκηνικών για το Θέατρο του Σατελέ στο Παρίσι, το Μπαλέτο της Νέας Υόρκης και τη Βασιλική Όπερα στο Λονδίνο.

“Too much color, too much detail, too much stuff distracts from the story. I think black-and-white can be just as arresting as color.”



This is our #arthistory post on the late, great Ian Falconer: https://t.co/7E78957hjU pic.twitter.com/yJ7nQ8feLj