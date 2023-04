Πέθανε τα 96 του ο Χάρι Μπελαφόντε

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής Χάρι Μπελαφόντε, όπως ανακοίνωσαν οι New York Times.

Breaking News: Harry Belafonte, the barrier-breaking singer, actor and activist who became a major force in the civil rights movement, has died at 96. https://t.co/LTpfanpUDq pic.twitter.com/7aUl89rLzA

Ο Μπελαφόντε που είχε γεννηθεί την 1η Μαρτίου του 1927, υπήρξε πολέμιος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Με δημόσιες δηλώσεις του αντιτάχτηκε στο εμπάργκο των ΗΠΑ για την Κούβα, ενώ δήλωσε την αντίθεσή του στην εισβολή των ΗΠΑ στη Γρενάδα.

Επανειλημμένα επικρότησε τον Φιντέλ Κάστρο, τον οποίο επισκέφτηκε πολλές φορές στην Κούβα.

May Harry Belafonte, the lionhearted civil rights hero, rest in peace. He inspired generations around the whole world in the struggle for non-violent resistance justice and change. We need his example now more than ever. pic.twitter.com/oBTBBvx3ra