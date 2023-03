Τρία έργα του Banksy έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία στην Ουαλία

Τρία έργα του καλλιτέχνη της street art Banksy κατασχέθηκαν από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Από την αστυνομία του Γκουέντ κατασχέθηκαν ένα γλυπτό, ένα σατιρικό πορτρέτο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα άλλο έργο του καλλιτέχνη.

Το γλυπτό, με τίτλο «Grappling Hook» δημιουργήθηκε από τον Banksy το 2017 για έκθεση με πολιτικό θέμα στο The Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ. Το έργο τέχνης από ακρυλικό και σελάκ σε ξύλο απεικονίζει μορφή του Ιησού σε σταυρό που είναι επίσης στρατιωτικό άγκιστρο.

#Banksy’s #GrapplingHook, a sculpture worth more than £220,000, has been seized by the police as suspected proceeds of #crime.



Find out more @EveningStandard pic.twitter.com/iREv1kwWmO