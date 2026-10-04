Το ντοκιμαντέρ-θρίλερ «Hanging by a Wire», σε σκηνοθεσία του Μοχάμεντ Άλι Νάκβι, επιλέχθηκε ως η υποψηφιότητα του Πακιστάν στην κατηγορία Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο των 99ων Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, σύμφωνα με το Variety.

Η επιλογή της ταινίας αποτελεί σημαντική πρωτιά για τον πακιστανικό κινηματογράφο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα ντοκιμαντέρ επιλέγεται για να εκπροσωπήσει επίσημα τη χώρα στη συγκεκριμένη κατηγορία των Όσκαρ.

Η απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή Επιλογής της Ακαδημίας του Πακιστάν, η οποία χαρακτήρισε την υποψηφιότητα ιστορικό σταθμό για την πορεία του πακιστανικού ντοκιμαντέρ και ευρύτερα για την εθνική κινηματογραφική δημιουργία. Την ανακοίνωση έκανε η Σάνα Τζάφρι, αντιπρόεδρος της επιτροπής.

Το σενάριο και την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν ο Νάκβι και ο Μπιλάλ Σάμι.

Το «Hanging by a Wire» ανατρέχει στο περιστατικό έκτακτης ανάγκης με τελεφερίκ που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2023 στο Μπαταγκράμ, στο βόρειο Πακιστάν. Τότε, οκτώ επιβάτες, μεταξύ των οποίων έξι μαθητές που κατευθύνονταν στο σχολείο, εγκλωβίστηκαν σε ύψος περίπου 275 μέτρων πάνω από μια χαράδρα, όταν κόπηκε ένα από τα καλώδια στήριξης. Η επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε μεταδόθηκε ζωντανά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο στο Πακιστάν όσο και διεθνώς.

Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και επιζώντων με σκηνοθετημένες αναπαραστάσεις, στις οποίες συμμετέχουν και άνθρωποι που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς το 2026, στο διαγωνιστικό τμήμα World Cinema Documentary Competition, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ