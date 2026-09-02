Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Νέας Σμύρνης, τη μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση «Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη Θεοδωράκη» με τους: Παντελή Θαλασσινό, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτη Πετράκη, Άγγελο Θεοδωράκη και Βαγγέλη Σαραντίδη.

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών χορών: Πολιτιστικός Σύλλογος «Αιολίδα» – Μορφωτικός Σύλλογος Ανεμωτισίων Λέσβου.

Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι μνήμης και μια διαδρομή με ιστορικές αναφορές με χορευτές επί σκηνής, που φωτίζουν τη βαθιά σχέση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη με τη μικρασιατική μουσική παράδοση και τις ρίζες της Ιωνίας. Παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας συναντούν εμβληματικά έργα του μεγάλου συνθέτη, δημιουργώντας έναν συγκινητικό διάλογο μνήμης, πολιτισμού και ελληνικότητας.

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη μικρασιατική καταγωγή της μητέρας του Μίκη Θεοδωράκη, Ασπασίας Πουλάκη, από τον Τσεσμέ της Ιωνίας — μια ρίζα που διαπέρασε βαθιά τη μουσική και την ψυχή του έργου του.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», που ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια από στενούς συνεργάτες και γνώστες του έργου του συνθέτη, συνεχίζει έως σήμερα να υπηρετεί με συνέπεια το μουσικό του σύμπαν, συνεργαζόμενη με σημαντικούς ερμηνευτές και μουσικούς.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η προσφυγική μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Μέσα από μουσικές, αφηγήσεις, παραδοσιακούς χορούς και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, το κοινό θα ταξιδέψει από τη βυζαντινή παράδοση έως το λαϊκό και έντεχνο ελληνικό τραγούδι του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει ο κύκλος τραγουδιών «Ασίκικο Πουλάκη», σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, αφιερωμένος στη μητέρα του συνθέτη και στις ρίζες της από τον Τσεσμέ.

Το σχήμα των τραγουδιστών αποτελείται από τον κορυφαίο εκφραστή της παραδοσιακής μουσικής Παντελής Θαλασσινός , την εκφραστική λαϊκή φωνή της Σοφίας Παπάζογλου, τον πολυσχιδή Παναγιώτη Πετράκη και τέλος το νεαρό Άγγελο Θεοδωράκη που συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση δημιουργεί την δική του μουσική ταυτότητα. Όλοι μαζί συνθέτουν ένα μοναδικό ηχητικό σχήμα που παρασύρει το κοινό σε μνήμες, συγκίνηση και ακόμα λαϊκό ατόφιο γλέντι.

Η συναυλία κορυφώνεται όταν μουσικοί, χορευτές και κοινό ενώνονται σε έναν μεγάλο κύκλο χορού με τον «Ζορμπά».

Από αφηγήσεις και μαρτυρίες του Μίκη Θεοδωράκη

Η παράσταση φωτίζει τη βαθιά προσωπική σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τη Μικρά Ασία και τις προσφυγικές του ρίζες.

Όπως ο ίδιος είχε πει: «Είμαι πολύ περήφανος για τη μικρασιατική μου ρίζα».

Και αλλού έγραφε: «Η μάνα μου, προσφυγοπούλα από τον Τσεσμέ, με πλήγωνε όταν μου έλεγε: “Η πατρίδα μας βρίσκεται από την άλλη μεριά…”».

Ο πατέρας του, Γιώργος Θεοδωράκης, από τον Γαλατά Χανίων, υπηρέτησε στη Σμύρνη κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπου γνώρισε την Ασπασία Πουλάκη από τον Τσεσμέ. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οικογένεια πέρασε στη Χίο, κουβαλώντας μαζί της τις μνήμες της Ιωνίας, τις οποίες ο Μίκης Θεοδωράκης μετέτρεψε αργότερα σε μουσική, συγκίνηση και παγκόσμιο πολιτιστικό αποτύπωμα.