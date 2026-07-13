Την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 21:00, το Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας στο Σοφικό Κορινθίας υποδέχεται τη μεγάλη καλοκαιρινή λαϊκή συναυλία «Νύχτα Μαγικιά», με τους Δημήτρη Μπάση, Παναγιώτη Πετράκη και Άγγελο Θεοδωράκη, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που παρουσιάζει η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό.

Η Κορινθία κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, το Βραχάτι υπήρξε το αγαπημένο του καταφύγιο, τόπος ηρεμίας, έμπνευσης και δημιουργίας. Στην παραθαλάσσια κατοικία του, ανάμεσα στο Βραχάτι και το Κοκκώνι, συνέθεσε σημαντικά έργα, φιλοξένησε προσωπικότητες διεθνούς κύρους και έζησε στιγμές ιδιαίτερης σημασίας με την οικογένειά του. Η περιοχή αποτέλεσε για τον ίδιο σημείο αναφοράς και έναν τόπο με βαθύ συναισθηματικό συμβολισμό.

Η συναυλία στην Κόρινθο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και έναν ουσιαστικό φόρο τιμής σε έναν δημιουργό που συνδέθηκε άρρηκτα με τον τόπο. Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και διαχρονικές μελωδίες, που συνεχίζουν να ενώνουν και να εμπνέουν το κοινό.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», ιδρυμένη το 1997 από μουσικούς – στενούς συνεργάτες και γνώστες του έργου του, έχει παρουσιάσει εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συχνά υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Με σεβασμό στην αυθεντική ερμηνεία και βαθιά κατανόηση της μουσικής του, η Ορχήστρα αναδεικνύει το πλήρες φάσμα του έργου του: τα λαϊκά και λυρικά τραγούδια, τους μεγάλους κύκλους όπως το «Άξιον Εστί» και τη «Ρωμιοσύνη», τα αγωνιστικά και ερωτικά έργα που σφράγισαν τη συλλογική μας μνήμη.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του, εκείνα που ενώσανε τη συμφωνική σκέψη με το μπουζούκι και έφεραν την ποίηση στα χείλη του λαού.

Η κορύφωση με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μελωδία του «Ζορμπά» από την ταινία Zorba the Greek μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή χαράς και ελληνικότητας.

Η συναυλία στην Κόρινθο θα αποτελέσει πολιτιστικό γεγονός υψηλού κύρους, με ισχυρό συμβολισμό και ευρεία απήχηση. Θα ενώσει γενιές, θα αναδείξει τον πολιτιστικό ρόλο του Δήμου και θα τιμήσει έμπρακτα τη βαθιά σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με την Κορινθία.

Πιστεύουμε ότι μια καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη, στον τόπο που ο ίδιος αγάπησε και επέλεξε ως καταφύγιο δημιουργίας, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής και να χαρίσει στους δημότες και επισκέπτες μια εμπειρία μνήμης, συγκίνησης και συλλογικής ανάτασης.

Τα τραγούδια της συναυλίας ερμηνεύουν: ο Δημήτρης Μπάσης, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη.

Σε κάθε νότα του Μίκη ζωντανεύει η μνήμη, η χαρά και η ψυχή μας, ας γίνει η βραδιά αυτή γιορτή, φως και τραγούδι, που ενώνει γενιές και καρδιές.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.