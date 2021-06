Φεστιβάλ Αθηνών: Όσα θα δούμε αυτή την εβδομάδα σε Ηρώδειο, Πειραιώς 260 και Επίδαυρο

Ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού παρουσιάζει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αυτή την εβδομάδα στην Πειραιώς 260, στο Ηρώδειο και στην Επίδαυρο.

Στην Πειραιώς 260 (Αίθουσα Ε) στις 23, 24 & 25 Ιουνίου (21:00), τρεις ερμηνεύτριες - η Χαρά Κότσαλη, η Παγώνα Μπουλμπασάκου και η Αντιγόνη Φρυδά - συντονίζονται σε μια χορογραφική σκυταλοδρομία με οδηγό το στόμα ως σώμα. Επιχειρούν ένα σόλο με επεξεργασμένο κινητικά λεξιλόγιο πάνω σε ένα τραμπολίνο που πάλλεται και αναπνέει σε μια συμβολική αναλογία με τις φωνητικές χορδές και το διάφραγμα.

Η Σοφία Μαυραγάνη, η Ελληνίδα χορογράφος του Aerowaves για το 2019, συνεχίζει την έρευνά της γύρω από τη μουσικότητα του σώματος. Στο έργο της «MOUΘ» αντλεί στοιχεία από το βιβλίο «Lexicon of the Mouth. Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary» του Brandon LaBelle για να αναδείξει τη φωνή ως δομικό στοιχείο της σωματικής έκφρασης και την κίνηση του σώματος ως ισοδύναμο στοιχείο μιας πολυφωνικής σύνθεσης.

Ο κορυφαίος πιανίστας Ντανιίλ Τρίφονοφ που δε σταματά να εφευρίσκει νέους τρόπους να μελετά, να εμβαθύνει, να διαπερνά τις παρτιτούρες, έρχεται στις 24 Ιουνίου στο Ηρώδειο (21:00) όπου συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο θυελλώδες Δεύτερο Κοντσέρτο για πιάνο και Ορχήστρα του Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Η βραδιά ανοίγει με το Ισοκράτημα ενός παιδιού του Γιώργου Κουμεντάκη, εμπνευσμένο από την ανεκτίμητη βυζαντινή μουσική παράδοση. Η συναυλία κλείνει με την Ενάτη Συμφωνία του Ντμίτρι Σοστακόβιτς που παρουσιάζει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη στιβαρή μπαγκέτα του καταξιωμένου αρχιμουσικού Λουκά Καρυτινού.

O Χώρος Δ της Πειραιώς 260 μεταμορφώνεται σε πασαρέλα, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (26-27 Ιουνίου, 21:00 και 28-29 Ιουνίου, 22:00). Το «Εθνικό ντεφιλέ» σε σκηνοθεσία Παντελή Φλατσούση προσκαλεί τους θεατές να παρακολουθήσουν μία διαφορετική επίδειξη μόδας, με θέμα την ιστορία της φουστανέλας και άλλων ιστορικών ενδυμάτων που συναντάμε κατά την εξέλιξη του ελληνικού κράτους. Τα μοντέλα της επίδειξης παρελαύνουν και αφηγούνται στιγμές από την ελληνική ιστορία, σε ένα κείμενο που συντίθεται από πρωτότυπες πηγές, ιστορική έρευνα, απομνημονεύματα, τύπο και αλληλογραφία της εποχής.

Το «Εθνικό ντεφιλέ» τοποθετείται στο μέλλον, 300 χρόνια μετά την Επανάσταση. Στο 2121, όπου τα έθνη-κράτη δεν υφίστανται πλέον. Με άξονα την ιστορία του εθνικού ενδύματος και με αναστοχαστική διάθεση, η παράσταση αναρωτιέται πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να συνθέσουν την ταυτότητά τους πέρα από τα έθνη και πώς θα μπορούσαν να φτιαχτούν άλλες κοινότητες, πιο συμπεριληπτικές.

Στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Αίθριο) ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί με το Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε θεατρική διασκευή της Άνδρης Θεοδότου, τη συγκινητική αλληγορία του πολυβραβευμένου Χιλιανού συγγραφέα Λουίς Σεπούλβεδα για τον γάτο που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει. Με την πολυετή εμπειρία στο θέατρο αλληλεγγύης για παιδιά, ο σκηνοθέτης, με μια δυνατή ομάδα συντελεστών, δημιουργεί έναν χαρούμενο κόσμο από ζώα γεμάτα χιούμορ και ευαισθησία, με τη σκέψη ιδιαίτερα στα παιδιά που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού (26 - 27 Ιουνίου 19:00 & 20:15, 3 - 4 Ιουλίου 19.00 & 20:15).

Το Εθνικό Θέατρο ανοίγει τα φετινά Επιδαύρια παρουσιάζοντας τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη, το πρώτο έργο του ποιητή με ιδιαίτερα έντονες πολιτικές και σατιρικές αιχμές, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου και μια διανομή εκλεκτών πρωταγωνιστών (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 25, 26, 27 Ιουνίου, 21:00).

Στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, συνενώνοντας δεξιοτέχνες από την Ευρώπη και την Αμερική, το Tora Collective γεφυρώνει τη Δύση με την Ανατολή και το σήμερα με την παράδοση, συνθέτοντας μια οικουμενική, μουσική αφήγηση. Μαζί με τον Πέτρο Κλαμπάνη, στο μουσικό αυτό ταξίδι, θα βρίσκονται επί σκηνής ο Πετρολούκας Χαλκιάς, η Αρετή Κετιμέ, ο Θωμάς Κωνσταντίνου, ο Kristjan Randalu και ο Ziv Ravitz (25-26 Ιουνίου, 21:30).

Τέλος, στην Πειραιώς 260, συνεχίζεται η παράσταση του Άντι Τζούμα, «Οικοδομή» (Πλατεία, 23-30 Ιουνίου, 20:15). Συνδυάζοντας στοιχεία από τη ρεμπέτικη μουσική και ιστορία με την κινησιολογία και την τεχνική του hip hop, ο Τζούμα δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας. Μέσα από την ερμηνεία τεσσάρων χορευτών και δύο μουσικών, η γλώσσα της «οικοδομής» μιλά για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σχέσεις εξουσίας, για την επικοινωνία και την αποξένωση, για τη ζωή και τον θάνατο (Ελεύθερη είσοδος με δελτίο εισόδου).

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε και η δωρεάν μεταφορά των θεατών από και προς την Πειραιώς 260, με πούλμαν του Φεστιβάλ από το Σύνταγμα, ενώ δρομολογείται, από αυτήν την εβδομάδα, η μεταφορά κοινού με πούλμαν, προς και από τα δύο θέατρα της Αργολίδας, στην τιμή των 10 ευρώ.