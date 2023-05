Φεστιβάλ των Καννών: Σταρ της μουσικής έκαναν εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών φιλοξενήθηκε στο Palais des Festivals et des Congrès από τις 16 έως τις 27 Μαΐου με μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες να κάνουν τη διεθνή τους πρεμιέρα.

Πέρα από τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, μεγάλος αριθμός σταρ της μουσικής εμφανίστηκε στο εμβληματικό κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ.

Ο Αυστραλός τραγουδιστής Τρόι Σιβάν, ο Καναδός τραγουδιστής The Weeknd, η Jennie μέλος του k-pop συγκροτήματος BLACKPINK παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της σειράς The Idol, καθώς και οι τρεις πρωταγωνιστούν στην παραγωγή του HBO, δημιουργοί της οποίας είναι ο The Weeknd μαζί με τον Σαμ Λέβινσον και τον Ρέζα Φαχίμ.

Ένα άλλο μέλος των BLACKPINK που βρέθηκε στις Κάννες ήταν η Rosé, η οποία παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «Monster» του Ιάπωνα σκηνοθέτη, Χιροκάζου Κόρε-Εντα

Η Dua Lipa έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί με τον φίλο της Ρομέν Γαβράς στην πρεμιέρα για την ταινία Omar La Fraise (Ο Βασιλιάς του Αλγερίου).

Οι Halsey, Bebe Rexha, Άνταμ Λάμπερτ και Γκλάντις Νάιτ τραγούδησαν στο γκαλά στις Κάννες του amfAR, ιδρύματος για την Έρευνα του AIDS.