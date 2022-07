Οι Iron Maiden στην Αθήνα: 10+1 ζωντανοί δίσκοι του κορυφαίου συγκροτήματος

Ελάχιστες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, η οποία θα γίνει το Σάββατο (16/7) στο ΟΑΚΑ, ένα live που θα είναι το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.

Όποιος έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με τους Iron Maiden γνωρίζει πολύ καλά ότι η σκηνή είναι ο φυσικός τους χώρος, εκεί όπου αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα των τελευταίων 45 χρόνων, ανεξαρτήτως είδους μουσικής.

Για όποιον θέλει να καταλάβει καλύτερα τι εστί Iron Maiden στη σκηνή, οι παρακάτω δέκα συν ένας ζωντανοί δίσκοι της πλούσιας δισκογραφίας τους είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει την ακρόαση.

A Real Live One (1993)

Μαζί με το αδερφάκι του, το «A Real Dead One», κυκλοφόρησαν σε διάστημα έξι μηνών και ηχογραφήθηκαν σε διάφορα venues κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση του «Fear of The Dark». Το «A Real Live One» περιέχει τραγούδια από τον συγκεκριμένο δίσκο και άλλα της περιόδου 1986-1990, ενώ το «A Real Dead One» περιέχει παλαιότερο υλικό. Μας μένει αξέχαστη η χορωδία του φινλανδικού κοινού που συνοδεύει τους Iron Maiden στο «Fear of the Dark» και την οποία έχει μιμηθεί το κοινό κάθε συναυλίας τους τα επόμενα 30 χρόνια.

Flight 666 (2008)

Το soundtrack του ντοκιμαντέρ που κατέγραψε ένα σκέλος της περιοδείας «Somewhere Back In Time World Tour», στην οποία το συγκρότημα ταξίδεψε με το ιδιόκτητο Boeing 757, και τον Bruce Dickinson να βρίσκεται συχνά στο πηδάλιο, μέσα σε ενάμιση μήνα από την Ευρώπη στην Ινδία, στην Άπω Ανατολή, στην Ωκεανία, στη Νότιο Αμερική και τελικά στον Καναδά, είναι πιο ενδιαφέρον όταν συνοδεύεται από το οπτικό κομμάτι του. Ακόμα και έτσι, το greatest hits περιεχόμενο του βρίσκει τους Iron Maiden σε εξαιρετική φόρμα.

En Vivo (2010)

Ηχογραφημένο στη Χιλή, στην περιοδεία για τότε καινούργιο «The Final Frontier», το «En Vivo» βασίζεται πολύ στο συγκεκριμένο album. Αυτό, άλλωστε, είναι πάντα χαρακτηριστικό γνώρισμα τους: όταν περιοδεύουν για να προωθήσουν έναν καινούργιο δίσκο θα τον εμπιστευθούν απόλυτα, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι το κοινό τους δεν θέλει να ακούει μόνο τα «παλιά και κλασικά». Και, όπως αποδεικνύει το «En Vivo» για άλλη μια φορά δικαιώνονται απόλυτα.

Death on the Road (2005)

Ηχογραφημένο στη Γερμανία κατά την διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση του «Dance of Death», το «Death on the Road» περιλαμβάνει έξι τραγούδια από τον άξιο διάδοχο του «Brave New World» και κάποιες μικρές εκπλήξεις, όπως το «Lord of the Flies» από τα χρόνια του Blaze Bayley, το οποίο δεν παίζουν συχνά στις συναυλίες τους.

Live at Donington – August 22nd 1992 (1993)

Με ένα setlist από τα πλέον πλούσια της καριέρας τους, το Live at Donington βρίσκει τους Iron Maiden να θριαμβεύουν ως headliners του φεστιβάλ Monsters of Rock, μόλις ένα χρόνο πριν από την αποχώρηση του Bruce Dickinson. Η guest εμφάνιση του Adrian Smith στο «Running Free» ήταν αναμφίβολα ένα σημάδι από το μέλλον που θα ερχόταν μερικά χρόνια αργότερα.

The Book Of Souls: Live Chapter (2017)

Από την περιοδεία για το «The Book of Souls», το συγκεκριμένο live είναι πλούσιο σε υλικό από τον συγκεκριμένο εξαιρετικό δίσκο, και επιπλέον περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες επιλογές από την υπόλοιπη καριέρα τους. Αν μη τι άλλο αποδεικνύει ότι όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, κάθε φορά που ανεβαίνουν στη σκηνή οι Iron Maiden πίνουν το ελιξίριο της νεότητας.

Nights Of The Dead: Legacy Of The Beast (2020)

Ό,τι πιο κοντινό σε αυτό που θα δούμε και θα ακούσουμε το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, το «Nights Of The Dead: Legacy Of The Beast», είναι ένα απολαυστικό ζωντανό άλμπουμ, με ένα εξαιρετικό setlist από όλο το φάσμα της καριέρας τους. Μιας και οι Iron Maiden μας επισκέπτονται στα πλαίσια της «Legacy Of The Beast» περιοδείας, θα ακούσουμε τα τραγούδια που περιλαμβάνονται εδώ με κάποιες παραλλαγές ώστε να προστεθούν και τραγούδια από το «Senjutsu», το πιο πρόσφατο στούντιο album τους.

Beast Over Hammersmith (2002)

Ηχογραφημένο το 1982, 20 χρόνια πριν την επίσημη κυκλοφορία του, το «Beast Over Hammersmith» είναι το ηχητικό ντοκουμέντο μιας συναυλίας των Iron Maiden με τον νεοφερμένο τότε Bruce Dickinson, λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία του εμβληματικού «The Number Of The Beast». Είναι περιττό να πει κάποιος ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική ηχογράφηση που βρίσκει τους Iron Maiden έτοιμους πλέον να κάνουν το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του κόσμου.

Maiden England (2013)

Το σχετικό βίντεο το είχαμε δει από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά σε CD κυκλοφόρησε αρχικά το 1994 και τελικά υπερπλήρες, με όλα τα τραγούδια της συναυλίας το 2013. Εκτός από την αναμφισβήτητη μουσική κλάση της, η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει τεράστια συναισθηματική αξία για τους Έλληνες οπαδούς των Iron Maiden, καθώς σε εκείνη την περιοδεία για το «Seventh Son Of A Seventh Son» έπαιξαν για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε μια συναυλία μυθικών διαστάσεων στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Rock In Rio (2001)

Επτά χρόνια χωρίς τον Bruce Dickinson αποδείχτηκαν πολλά και για τους Iron Maiden και για τους fans τους και το 2000, ο θρυλικός τραγουδιστής επέστρεψε μαζί με τον Adrian Smith. Ως εξάδα πλέον, οι Maiden μας χάρισαν έναν συγκλονιστικό δίσκο, το «Brave New World», από την περιοδεία για την προώθηση του οποίου προέρχεται αυτό το live album. Όταν το ακούσαμε συνειδητοποιήσαμε το προφανές: οι Maiden είχαν επιστρέψει και είχαν καθίσει πάλι στον θρόνο τους, αυτόν της μεγαλύτερης heavy metal μπάντας του πλανήτη.

Live After Death (1985)

Είναι ίσως ο θρυλικότερος ζωντανός δίσκος στην ιστορία της σκληρής μουσικής. Το «Live After Death» συλλαμβάνει τους Iron Maiden ακριβώς στο σημείο που πατούν πλέον την κορυφή. Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με ένα συγκρότημα που ανεβαίνει συνεχώς. Εδώ βλέπουμε και ακούμε ένα συγκρότημα που δικαιούται να συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του κόσμου, ανεξαρτήτως μουσικού είδους. Το «Live After Death» είναι ένας δίσκος – εμπειρία ζωής.

