Mikis Theodorakis Official Radio - Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδας από 10 έως 14 Απριλίου

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 10 έως τις 14 Απριλίου 2023 έχει ως εξής:

M. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

11.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος σύνθεσης 1960. Ζωντανή συναυλία στην Κύπρο. Συμμετέχουν: Σοφία Αβραμίδου, Δημήτρης Μπάσης, Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη στην Κύπρο, διδασκαλία: Λένα Μελανίδου. Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Ενορχήστρωση Διεύθυνση Ορχήστρας και Κείμενα: Άλκης Μπαλτάς.

12.00 Κύκλος Μαρία Φαραντούρη, 1964 Αθήνα. Κύκλος έξι τραγουδιών, που ο Θεοδωράκης συνέθεσε ειδικά για τη φωνή της σπουδαίας τραγουδίστριας. Παίζουν: οι Berliner Instrumentalisten (Henning Schmiedt πιάνο, Caroline Siegers βιολί, Jens Naumilkat τσέλο, H.D. Lorenz κοντραμπάσο, Volker Schlott σαξόφωνο & φλάουτο, Kai Brouckner κιθάρα). Ενορχήστρωση: Henning Schmiedt.

Μουσική Δωματίου - Συμφωνικά

15.00 Κουαρτέτο αρ.2 Το κοιμητήριο 1946. Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Δημήτρης Χανδράκης Βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη Βιόλα, Άγγελος Λιακάκης Τσέλο.

15.30 Τέσσερα ποιήματα του Καβάφη. 1952. Αφηγητής: Χάρης Ανδριανός, Όμποε: Γιάννης Τσελίκας, Κλαρινέτο: Γιάννης Στραμπροβαλάκης, Κόρνο: Χριστίνα Παντελίδου, Φαγκότο: Γιώργος Φαρούγγιας.

16.00 Αποκάλυψη. Ωδή στον Μπετόβεν. 1945. Για ορχήστρα εγχόρδων, αφηγητή και χορωδία. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος, Χορωδία των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και οι Μουσικοί της Καμεράτας, Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.

Κύκλοι Τραγουδιών

18.00 Ρωμιοσύνη. Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης 1966 Αθήνα. Γιώργος Νταλάρας. Γιώργος Κιμούλης. Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης" Νεανική Χορωδία Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης. Ζωντανή Συναυλία από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2005.

20.00 Επιτάφιος κατά Σταύρο Ξαρχάκο. Μαρία Σουλτάτου. Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής. ΚΟΕΜ. Ζωντανή Ηχογράφηση Ωδείο Ηρώδου Αττικού 22. 10. 2000 . Ενορχήστρωση διεύθυνση ορχήστρας Σταύρος Ξαρχάκος.

Συμφωνικά

22.00 Τρίτη Συμφωνία. 1941 2η Εκδοχή 1992 . Σε ποίηση Διονύσιου Σολωμού, Κωνσταντίνου Π.Καβάφη και ποιητικά κείμενα Βυζαντινών Ύμνων. Συμφωνική ορχήστρα Viva. Μεσόφωνος: Μαρκέλλα Χατζιάνο. Μουσική Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

Πρόγραμμα - M. Τρίτη 11 Απριλίου 2023

10.00 Μίκης Θεοδωράκης: Τρία Νέγρικα τραγούδια. Έτος σύνθεσης: Κρατούμενος στο στρατόπεδο Ωρωπού το 1970. Ποίηση: Leopold Senghor, μετάφραση: Αλέξης Τραϊανός. Άλμπουμ: Άσματα.

11.00 Μίκης Θεοδωράκης: 18 Λιανοτράγουδα Της Πικρής Πατρίδας σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης: 1970 '74. Συμμετέχουν: Μαρία Δημητριάδη, Ελένη Βιτάλη, Κώστας Καμένος, Σταύρος Παπασπαράκης, Σάνια Κρυστάλη. Ενορχήστρωση και διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας: Τάσος Καρακατσάνης.

12.00 Μπαλάντες σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη. Σύνθεση 1973 '74. Παρίσι. Ηχογράφηση: 1975 Αθήνα. Ερμηνεύουν: Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Πέτρος Πανδής. Μπουζούκι: Χρήστος Νικολόπουλος, Θανάσης Πολυκανδριώτης. Πιάνο, Ενορχήστρωση Γιάννης Διδίλης.

Μουσική Δωματίου - Συμφωνικά

15.00 Μίκης Θεοδωράκης: Τέσσερις σπουδές για δύο βιλιά και τσέλο. 1952. Βιολί: Γιώργος Δεμερτζής, Δημήτρης Χανδράκης, Τσέλο: Άγγελος Λιακάκης

16.00 Μίκης Θεοδωράκης: Κουαρτέτο αρ.4 Μάζα. 1955. Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Δημήτρης Χανδράκης Βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη Βιόλα, Άγγελος Λιακάκης Τσέλο.

17.00 Symphony No1. 1948 & 1953. St. Petersburg State Academic Cappella Symphony Orchestra, Musical direction: Mikis Theodorakis 1996

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Οι γειτονιές του κόσμου. Λαϊκό Ορατόριο. Ποίηση & Απαγγελιά: Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης 1978 Αθήνα & Omsk Σιβηρίας. Ηχογράφηση: Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Θωμόπουλος, Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου. Συμμετέχουν: Τάσος Διακογιώργης Σαντούρι, Χρήστος Κωνσταντίνου Μπουζούκι, Φίλιππος Τσεμπερούλης Κλαρίνο. και Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

20.00 : Χαιρετισμοί. Έτος Σύνθεσης: 1978. Σε ποίηση: Αγγελικής Ελευθερίου, Γιάννη Θεοδωράκη και Μίκη Θεοδωράκη. Συνάντηση II. Πιάνο: Στέφανος Κορκολής. Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη. Έτος Έκδοσης: 2016

Συμφωνικά

22.00 Δεύτερη Συμφωνία "Το τραγούδι της γης" 1980 & 1981 Συμφωνική ορχήστρα της Πράγας. Πιάνο: Vladimir Repin. Χορωδία: Pevecky. Μουσική Διεύθυνση: Franticek Vajnar

Πρόγραμμα - M. Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

11.00 Επιτάφιος. Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης 1958 Παρίσι. Διασκευές για πιάνο-φωνή: Στέφανος Κορκολής. Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη. "Η ηχογράφηση, ντοκουμέντο, έγινε κατά την διάρκεια συναυλία στο Παττίχειο θέατρο Λεμεσού, στις 22 Απριλίου του 2019.

12.00 Ο Μίκης Θεοδωράκης ερμηνεύει την Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα

15.00 Μίκης Θεοδωράκης: 3η Σουίτα για ορχήστρα, μικτή χορωδία και μέτζο σοπράνο. Η μάνα. Ποίηση: Διονύσιος Σολωμός. Έτος σύνθεσης 1956 Παρίσι. Συμμετέχουν: Χορωδία υπό την διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου. Συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

16.00 Mikis Theodorakis: Sinfonietta 1947. Για φλάουτο Πιάνο και Ορχήστρα εγχόρδων. Σολίστ: Τζιβέ Φρανέτοβιτς Κουσέλι: Φλάουτο (Κροατία) Ντίνος Μαστρογιάννης Πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα Ντουμπρόβνικ, Διεύθυνση: Νίκολας Μίλτον (Αυστραλία), Ηχογράφηση 2004

Ο Μίκης Θεοδωράκης διαβάζει

17.00 Ο Μίκης Θεοδωράκης διαβάζει από το Βιβλίο του "ΝΑ ΜΑΓΕΥΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΘΥΣΩ" Οι Χαιρετισμοί.

Κύκλοι Τραγουδιών - Τραγούδι Ποταμός

19.00 Μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη. 1967 Φυλακές Αβέρωφ. Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ενορχήστρωση Διεύθυνση Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση: 1979

20.00 Επιφάνια Αβέρωφ. Σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. 1968 Φυλακές Αβέρωφ. Ηχογράφηση της συναυλίας στο Παρίσι το 1970 Palais de Chaillot. Αντώνης Καλογιάννης, Εθνική χορωδία Γαλλίας υπο την διέυθυνση του Jacques Grimbert. Αφηγητής: Yves Montand. Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Bass: Γιάννης Πετροπουλάκης, Bouzouki: Αντρέας Μιχαλάκης, Μάριος Βλατάκης, Guitar: Νικόλαος Μανιάτης, Νικόλαος Μωραΐτης, Percussion: Gérard Berlioz, Piano: Γιάννης Διδίλης.

Εκκλησιαστικά

21.00 Το Τροπάριο της Κασσιανής. Έτος Σύνθεσης 1942 Τρίπολη. Μικτή Χορωδία και Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Σωκράτη Βενάρδου.

Μετασυμφωνικά

22.00 Πνευματικό Εμβατήριο. Αρκαδία V, Σε ποίηση: Άγγελου Σικελιανού. Σύνθεση: 1969. Allbert Hall. Λονδίνο 1970. Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη. Αντώνης Καλογιάννης. Γιάννης Θεοχάρης. London Symphony Orchestra. Χορωδία της New Opera London. Ανδρική χορωδία Ουαλών ανθρακορύχων. Ενορχήστρωση: Χρήστος Πίττας. Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

M. Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

11.00 Ηλέκτρα. Μουσική Μπαλέτου. Έτος Σύνθεσης: 1979. Συμφωνική Ορχήστρα Λονδίνου. Σαντούρι: Τάσος Διακογιώργης. Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.



13.00 The Story Of Jacob And Joseph (Original Soundtrack) Released:1996. London Symphony Orchestra.

The Story of Jacob and Joseph is a 1974 American Biblical drama television film directed by Michael Cacoyannis, based on the Biblical Book of Genesis with a screenplay written by Ernest Kinoy. It stars Keith Michell as Jacob, Tony Lo Bianco as Joseph, Colleen Dewhurst as Rebekah, Herschel Bernardi as Laban, Harry Andrews as Isaac, and Julian Glover as Esau.

15.00 Αρκαδία IV. Σε ποίηση Ανδρέα Κάλβου. Άνοιξη του 1969, Ζάτουνα. Ηχογράφηση: Λονδίνο 1971 Μαρία Φαραντούρη.

16.00 Η Αδελφή μας Αθηνά σε ποίηση Γιώργου Κουλούκη, έτος σύνθεσης 1968 Βραχάτι. Διαβάζει ο Κώστας Καζάκος.

17,00 3η Συμφωνία. Το έργο βασίζεται στην Τρελή Μάνα του Διονυσίου Σολωμού μέρος από την Πόλη του Κωνσταντίνου. Π Καβάφη και τρείς βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής. Έτος σύνθεσης 1980 '81. Συμμετέχουν: Rundfunkchor Berlin, Els Bolkestein Sopran, Orchester der Komischen Oper Berlin, Conductor: Heinz Rögner

19.00 Έβδομη Συμφωνία: Εαρινή 1982 Συμφωνική ορχήστρα της Πράγας. Μικτή χορωδία: Pavel Kuhn. Μουσική Διεύθυνση: Frantisek Vajnar. Πράγα 1985. Soprano: Jolanta Curilaite, Mezzo: Austra Stasiunaite, Tenor: Sergei Larin, Bass: Vladimir Prudnikov. Chorus: Pevecky, Pavel Kuhn Mixed Chorus.

20.00 Επιτάφιος. Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης 1958. Παρίσι. Ηχογράφηση: 1960. Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Καίτη Θύμη. Μανώλης Χιώτης. Εξώφυλλο: Μποστ. Διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

22.00 Requiem. 1983 '84 Athens. Ορατόριο πάνω σε κείμενα από τη Νεκρώσιμο Ακολουθία και τα Νεκρώσιμα Ιδιόμελα Του Ιωάννου Δαμασκηνού. Distribution: Director: Adrian Morar. Artistic direction: Ina Hudea. Scenography: Valentin Codoiu. Choir conductor: Corneliu Felecan. Conductor of the children's choir "Junior-Vip": Anca Mona Mariaș. Veronica Fizeșan Soprano. Andrada Ioana Roșu Mezzosoprană. Eusebiu Huțan Tenor. Cristian Hodrea Bas.Bariton. Simonfi Sandor Bas. Linguistic consultant, Greek translation: Fr. Florin Cătălin Ghiț. Choir and Orchestra of the Romanian National Opera from Cluj-Napoca. "Junior - Vip" Children's Choir of the College of Music "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca.

M. Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

12.00 Αποκάλυψη. Ωδή στον Μπετόβεν. 1945. Για ορχήστρα εγχόρδων, αφηγητή και χορωδία. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος, Χορωδία των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και οι Μουσικοί της Καμεράτας, Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.

13.00 Symphony No1. 1948 & 1953. St. Petersburg State Academic Capella Symphony Orchestra, Musical direction: Mikis Theodorakis 1996.

15.00 Τρίτη Συμφωνία. 1941 2η Εκδοχή 1992 . Σε ποίηση Διονύσιου Σολωμού, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη και ποιητικά κείμενα Βυζαντινών Ύμνων. Συμφωνική ορχήστρα Viva. Μεσόφωνος: Μαρκέλλα Χατζιάνο. Μουσική Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

19.00 Τα Εκκλησιαστικά. Θεία Λειτουργία (Missa Greca) σε Κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έτος σύνθεσης 1982 Αθήνα. Για μικτή χορωδία. Ηχογράφηση: 1984. Συμμετέχουν: Μανώλης Μητσιάς. Κώστας Καζάκος. Μικτή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου.

20.00 The Troparion of Kassiani. 1942 Tripoli. English Chamber Choir, Patricia Rozario soprano, Guy Protheroe conductor.

21.00 Επιτάφιος κατά Σταύρο Ξαρχάκο. Μαρία Σουλτάτου. Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής. ΚΟΕΜ. Ζωντανή Ηχογράφηση Ωδείο Ηρώδου Αττικού 22. 10. 2000 . Ενορχήστρωση διεύθυνση ορχήστρας Σταύρος Ξαρχάκος.

22.00 Διόνυσος. Ένα σύγχρονο θρησκευτικό δράμα σε ποίηση Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης 1984 Αθήνα. Ερμηνεύει ο Θανάσης Μωραΐτης. Συμμετέχει Χορωδία υπό την διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου. Ακουστική Κιθάρα Μπάμπης Λασκαράκης. Μπάσο Νίκος Τσεσμελής, Μπουζούκι Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος. Τσέλο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας, Στέλιος Ταχιάτης. Φλάουτο Στέλλα Γαδέλη. Κιθάρα κλασική Στέλλα Κυπραίου. Κιθάρα μπαγλαμά Στέλιος Καρύδας. Όμποε Κλοντ Σιελιέ. Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

23.00 Requiem. 1983 '84 Athens. Ορατόριο πάνω σε κείμενα από τη Νεκρώσιμο Ακολουθία και τα Νεκρώσιμα Ιδιόμελα Του Ιωάννου Δαμασκηνού. Distribution: Director: Adrian Morar. Artistic direction: Ina Hudea. Scenography: Valentin Codoiu. Choir conductor: Corneliu Felecan. Conductor of the children's choir "Junior-Vip": Anca Mona Mariaș. Veronica Fizeșan Soprano. Andrada Ioana Roșu Mezzosoprană. Eusebiu Huțan Tenor. Cristian Hodrea Bas.Bariton. Simonfi Sandor Bas. Linguistic consultant, Greek translation: Fr. Florin Cătălin Ghiț. Choir and Orchestra of the Romanian National Opera from Cluj-Napoca. "Junior - Vip" Children's Choir of the College of Music "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca.