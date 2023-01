Ο Αδάμ Τσαρούχης κυκλοφόρησε τον νέο του δίσκο με τίτλο, «Stay With You»

«Από μικρό παιδί μεγάλωσα με ξένη μουσική και αγαπημένες φωνές όπως ο George Micheal, η Whitney Houston, ο Michael Buble, ο Stevie Wonder, ο Luther Vandross. Ανυπομονώ να μοιραστώ το πρώτο μου αγγλόφωνο άλμπουμ, το "Stay with you''. Πρόκειται για το δευτέρο προσωπικό Άλμπουμ και την πρώτη αγγλόφωνη ολοκληρωμένη δουλειά» αναφέρει ο Αδάμ Τσαρούχης και συμπληρώνει: «Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος ενώ την παραγωγή του ο Δημήτρης Σιάμπος».

To «Stay With You» είναι το πρώτο Single από τον δίσκο, μια ποπ μπαλάντα που αναδεικνύει τα βελούδινα φωνητικά του Αδάμ και παρέχει μια γερή δόση νοσταλγίας στον ακροατή.



To συνοδευτικό music video του τραγουδιού παρουσιάζει τον Αδάμ με φόντο τις φυσικές ομορφιές της Καρύστου, υπό ασπρόμαυρο φίλτρο που του προσθέτει μια ακόμα ρετρό πινελιά και γοητεία! Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Δημήτρης Συλβέστρος.

Δείτε το βίντεο:

O Αδάμ Τσαρούχης έχει ήδη καμαρώσει μια από τις διασκευές του άλμπουμ να κατακτούν υψηλές θέσεις στα charts και εκτός των ελληνικών συνόρων! Η διασκευή του στο κλασικό «Just Walk Away» της Celine Dion, που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του lockdown το 2021, κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση στα itunes στην Αυστρία και Σουηδία (για περίπου 10 εβδομάδες) και στο Νο.26 στην Ισπανία και στη Ρωσία ενώ αναμένεται να «κοσμήσει» και το tracklist μιας ολοκαίνουριας συλλογής με τίτλο «Slow Down with Chillout, Vol. 2 (Hotel Tools & Health», η οποία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 9 Δεκεμβρίου!



Με αυτή την επιτυχία σαν έναυσμα, δημιουργήθηκε το εν λόγω E.P. και ναι εδώ θα βρείτε και το «Just Walk Away» σε δύο ολοκαίνουρια remix δια χειρός Teo Frz Zucca.