«No Time to Die»: Οι Τζόνι Μαρ και Χανς Τσίμερ θα γράψουν τη μουσική για τη νέα περιπέτεια του 007

Ο πρώην κιθαρίστας των Smiths, Τζόνι Μαρ θα συνεργαστεί με τον συνθέτη Χανς Τσίμερ για τη μουσική επένδυση της επερχόμενης ταινίας «James Bond: No Time to Die».



Ο Χανς Τσίμερ γνωστός από τη μουσική που έχει γράψει για τις ταινίες «Gladiator» (Μονομάχος), «The Da Vinci Code» (Κώδικας Ντα Βίντσι), «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών), «Inception» και την κινηματογραφική σειρά «Pirates of the Caribbean» (Οι Πειρατές της Καραϊβικής) ανακοινώθηκε ότι θα αντικαταστήσει τον Νταν Ρόμερ στη νέα ταινία James Bond νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Ο Τζόνι Μαρ είπε στο NME: «Μέρος της κληρονομιάς των ταινιών Μποντ είναι η θρυλική μουσική, γι 'αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που φέρνω την κιθάρα μου στο "No Time To Die "».



Οι Χανς Τσίμερ και Τζόνι Μαρ έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν για τη μουσική των ταινιών «Inception» και «The Amazing Spider-Man.



Η στενή φιλία του Τσίμερ με την παραγωγό της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον πράκτορα 007, Μπάρμπαρα Μπροκόλι ήταν ο λόγος της συμμετοχής του στο κινηματογραφικό έργο. «Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα το κάνω αυτό. Ειλικρινά ποτέ δεν σκέφτηκα κάτι άλλο πέρα από το ότι η Μπάρμπαρα Μπροκόλι είναι μία πολύ αγαπητή φίλη, την αγαπώ απλά σαν ανθρώπινο ον, πάρα πολύ» είπε.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ