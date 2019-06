«Pavarotti: Genius Is Forever» - Tο πρώτο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στη Σαουδική Αραβία

Το «Pavarotti: Genius Is Forever» του βραβευμένου σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ για τον θρυλικό Ιταλό τενόρο Λουτσιάνο Παβαρότι θα γίνει το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες στη Σαουδική Αραβία.



Τα δικαιώματα διανομής του ντοκιμαντέρ παραγωγής της ίδιας ομάδας πίσω από το "The Beatles: Eight Days a Week" απέκτησαν στη Σαουδική Αραβία η Front Row Filmed Entertainment και η Kuwait National Cinema Company.



Με ερμηνείες που έγραψαν ιστορία, προσωπικές συνεντεύξεις και άγνωστα στιγμιότυπα ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στις ΗΠΑ σε περιορισμένο αριθμό κινηματογράφων από τη CBS Films νωρίτερα αυτόν το μήνα.



«Ο Λουτσιάνο Παβαρότι ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα μουσικό και πολιτιστικό σύμβολο. Η φωνή του ενώνει ανθρώπους απ' όλες τις γωνιές του κόσμου και είναι έμπνευση για εκατομμύρια φίλους της μουσικής», δήλωσε ο Gianluca Chakra, διευθύνων σύμβουλος της Front Row Filmed Entertainment.



«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που παρουσιάζουμε το «Pavarotti: Genius Is Forever» ως το πρώτο σημαντικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί στη Σαουδική Αραβία, πιστεύουμε ότι θα συνεπάρει το κοινό» πρόσθεσε, σύμφωνα με το THR.



Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το Black Panther, το οποίο πριν από ένα χρόνο έγινε η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που προβλήθηκε σε κινηματογραφικές αίθουσες στη Σαουδική Αραβία, όταν η κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση 35 χρόνων προβολής ταινιών σε κινηματογράφους. Έκτοτε, έχουν ανοίξει σχεδόν 50 κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρη τη χώρα.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ