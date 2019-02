Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Μάριος Φραγκούλης «P.S. I love you» στο Μέγαρο Μουσικής

Ένας κόσμος μαγικά ερωτευμένος με τη χρυσή εποχή των Big Band και των μεγάλων αστεριών: Φρανκ Σινάτρα, Νίνα Σιμόν, Σάμμυ Ντέιβις Τζούνιορ, Ντην Μάρτιν. Γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο με τραγούδια για τον έρωτα, με τις πιο διάσημες μπαλάντες και τα κλασικά τραγούδια αγάπης της εποχής των κρούνερ: «Strangers in the Night» και «My Way», τραγούδια ορόσημα όπως το «Unforgettable» και το «Nature Boy» του Νατ Κινγκ Κόουλ, το «Every Time We Say Goodbye» της Έλλα Φιτζέραλντ, το «Still of the Night» του Μπινγκ Κρόσμπυ. Και βέβαια, τα θρυλικά γαλλικά τραγούδια των Ζακ Μπρελ, Σαρλ Αζναβούρ, Μισέλ Λεγκράν, Υβ Μοντάν.



Με τη σαγηνευτική φωνή του διεθνούς τενόρου Μάριου Φραγκούλη και 25 μουσικούς επί σκηνής, σε μια βραδιά με ενθουσιασμό, πάθος, μαγεία, ή αλλιώς με όλα τα κλασικά συμπτώματα του έρωτα.





Big Band ορχήστρα

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

13 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη

20:30

14 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη

20:30

13 Φεβρουαρίου 2019 - 14 Φεβρουαρίου 2019

Εισιτήρια

Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι: 12€

Ζώνη Ε: 25€

Ζώνη Δ: 33€

Ζώνη Γ: 40€

Ζώνη Β: 48€

Ζώνη Α: 54€

Διακεκριμένη Ζώνη: 60€

«Ιταλική νύχτα» του Έντεν φον Χόρβατ

Διάρκεια: 85'



Γραμμένο το 1931, το έργο πραγματεύεται ευθέως την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στην Γερμανία του μεσοπόλεμου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι Κυριακή πρωί σε κάποια μικρή πόλη της Νότιας Γερμανίας και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης του δημοκρατικού κόμματος συγκεντρώνονται στο στέκι τους, το εστιατόριο του Josef Lehninger, για να οργανώσουν την ιταλική νύχτα που θα γίνει στο ίδιο μέρος εκείνο το βράδυ. Όμως, μία δυσάρεστη έκπληξη τους περιμένει: λίγο πριν την ανακοινωμένη "δημοκρατική" ιταλική βραδιά το εστιατόριο του Josef, θα φιλοξενήσει μια γερμανική μέρα, διοργανωμένη από την τοπική ομάδα φασιστών. Και τώρα πώς πρόκειται να αντιδράσουν οι δημοκρατικοί;



Συντελεστές:

Συγγραφέας: Έντεν φον Χόρβατ

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης

Σκηνικά: Δανάη Ελευσινιώτη

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Μουσική: Ανρί Κεργκομάρ

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Επιμέλεια Video: Γιάννης Gizmo Μπερερής

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Ρουσιάκη



Παίζουν:



Αντώνης Αντωνόπουλος, Γιάννης Δενδρινός, Κατερίνα Λάττα, Θεανώ Μεταξά, Δημήτρης Μηλιώτης, Προμηθέας Nerattini – Δοκιμάκης, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Βασίλης Σαφός.

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας - Σκηνή Β

Τετάρτη

20:00

Πέμπτη

21:00

Εισιτήρια

Κανονικό: 15€

Φοιτητικό: 10€

Άνεργοι & Ατέλειες: 5€



Πληροφορίες: Τηλέφωνο ταμείου: 2114117878

«Αλάσκα» στον Πολυχώρο Vault

Διάρκεια: 60'



Ο Πολυχώρος Vault παρουσιάζει τη νέα παράσταση των Lorem Ipsum.



Μια μητέρα περιμένει την κόρη της να επιστρέψει από ένα μακρινό ταξίδι. Η σοφίτα του σπιτιού είναι σχεδόν έτοιμη να την υποδεχτεί. Σχεδόν, όχι ακόμα. Κοντεύει να γίνει δωμάτιο, σαν τα κανονικά, τα πιο χαρισματικά που όταν ανοίγεις τις κουρτίνες το φως τα πλημμυρίζει. Όμως αυτή η σοφίτα αν και σκοτεινή και κρύα και γεμάτη υγρασία πάντα ήταν το αγαπημένο δωμάτιο της κόρης της γιατί στον τοίχο της κρέμεται –ακόμα και τώρα- ο παλιός της χάρτης. Ένας χάρτης μαγικός για αυτήν. Και στην πάνω αριστερή γωνία του -παρά την φθορά- την περιμένει η αγαπημένη της Αλάσκα.



Κείμενο-σκηνοθεσία: Γιάννης Κεντρωτάς



Παίζουν:

Αντώνης Αντωνίου, Φίλιππος Λούβαρης, Φανή Παλιούρα.



Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Πολυχώρος Vault

Τετάρτη

21:15

Πέμπτη

21:15

13 Φεβρουαρίου 2019 - 30 Μαΐου 2019

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 10€

Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ)/ Ατέλειες: 5€



Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889 (για τηλεφωνικές κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00)

O Γιάννης Ζουγανέλης στο Jack’s Lounge

13 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη

22:00

20 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη

22:00

28 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη

22:00

13 Φεβρουαρίου 2019 - 28 Φεβρουαρίου 2019

Εισιτήρια

Κρατήσεις: 2109690343

«Μύρτος» του Παύλου Μάτεσι

Διάρκεια: 90'



Παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεσι.

Ομάδα 4Frontal



Το 1939, σε μια ελληνική κωμόπολη, ο Μύρτος, οκτώ χρονών, κοιμάται εκ γενετής. Απέναντί του, η ευυπόληπτη οικογένεια Γαβριήλ. Μια οικογένεια με μια κόρη φυλακισμένη λόγω αναπηρίας, μια μάνα που θεωρεί την ασχήμια αμάρτημα, έναν πατέρα επιρρεπή στη μοιχεία, μια υπηρέτρια που της σκοτώνουν το νόθο παιδί της, έναν ευνούχο, θρησκόληπτο υποτακτικό που παλεύει να καλύψει τις "βρομιές" τους, πριν γίνουν εφιάλτης. Ο Μύρτος ξυπνά σ’ ένα λογοτεχνικό σύμπαν που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ενοχής, της κακίας και της αμαρτίας.



Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Δραματουργική επεξεργασία: Νεφέλη Μαϊστράλη, Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Επιμέλεια κίνησης: Πάνος Τοψίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Κουτσιούμπα



Παίζουν οι ηθοποιοί:



Χριστίνα Γαρμπή, Σταύρος Γιαννουλάδης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Γιώργος Κισσανδράκης, Χάρης Κρεμμύδας.



Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Δώμα

Τετάρτη

21:15

Πέμπτη

21:15

Παρασκευή

21:15

Σάββατο

21:15

Κυριακή

19:00

8 Φεβρουαρίου 2019 - 21 Απριλίου 2019

Εισιτήρια

Τετάρτη-Παρασκευή

Κανονικό 13€

Μειωμένο 10€



Σάββατο-Κυριακή

Κανονικό 15€

Μειωμένο 12€