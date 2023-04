Ρότζερ Τέιλορ: «O γιος μου Ρούφους θα είναι ο νέος ντράμερ των Foo Fighters»

Ο Ρότζερ Τέιλορ των Queen απάντησε στις φήμες ότι ο γιος του Ρούφους εντάσσεται στους Foo Fighters ως ο νέος τους ντράμερ.



Ο Ρούφους Τέιλορ, μέλος των The Darkness, τον οποίο βάπτισε ο αείμνηστος, Τέιλορ Χόκινς των Foo Fighters εμφανίστηκε στη σκηνή με τους Foos στις αφιερωμένες στη μνήμη του συναυλίες το περασμένο έτος, στο Λονδίνο και το Λος Άντζελες.



Ήταν ένας από τους πολυάριθμους καλεσμένους ντράμερ που έπαιξαν στις συναυλίες με τον Ντέιβ Γκρολ και τους συνεργάτες του και εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τους Τράβις Μπάρκερ, Νάντι Μπούσελ και τον έφηβο γιο του Χόκινς, Σέιν.



Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο BBC Radio 2, ο Ρότζερ Τέιλορ ρωτήθηκε εάν υπάρχει αλήθεια στις φήμες ότι ο γιος του θα μπορούσε να ενταχθεί στο συγκρότημα. «Λοιπόν, ο Ρούφους είναι εκπληκτικός» απάντησε.

«Έχει μετατραπεί σε αυτόν τον τρομακτικό, υπέροχο ντράμερ με τους The Darkness [...] Ο γιος μου είναι απλώς ενοχλητικά δυνατός και έχει γίνει πολύ, πολύ καλός. Δεν μπορώ να πω περισσότερα!» ανέφερε το μέλος των Queen.



Σε ερώτηση αν ο Ρούφους θα μπορούσε να είναι στη σκηνή με τους Foos το 2023, ο Τέιλορ εξήγησε: «Λοιπόν, παίζει έξοχα μαζί τους. Ξέρει όλα τους τα τραγούδια, τα ξέρει όλα πολύ καλά. Έπαιξε το “Best of You” με τους Foos, και ήταν εκπληκτικός στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, δεν ξέρω».