Χρήστος Αλεξάνδρου: H τηλεοπτική συνεργασία με τη Ρούλα Κορομηλά και την Ανέτ Αρτάνι

Ο Χρήστος Αλεξάνδρου τα τελευταία χρόνια ζει στην Αμερική όπου και εμφανίζεται σε μεγάλες συναυλίες και σε Φεστιβάλ των Ομογενών μας. Το 2004 συνεργάστηκε τηλεοπτικά με τη Ρούλα Κορομηλά που ήταν για εκείνον «ένα μεγάλο σχολείο» ενώ και ως ηθοποιός διακρίθηκε στο θέατρο σε σημαντικούς ρόλους.

Ωστόσο, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης αναζήτησε την τύχη του στην Αμερική ως παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής με καλεσμένους καλλιτέχνες. Από το πλατό της εκπομπής του πέρασαν οι Χάρης Βαρθακούρης, Στέλιος Διονυσίου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης και πολλοί άλλοι που ταξίδευαν για εμφανίσεις στην Αμερική.

Η τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζαν μαζί με την Ανέτ Αρτάνι αγαπήθηκε από το κοινό ενώ και οι εμφανίσεις σε ταινίες αλλά και οι συναυλίες έκαναν τον Έλληνα καλλιτέχνη πολύ δημοφιλή. Χαρακτηριστική η συμμετοχή του στην ταινία When The Devil Comes με σκηνοθέτη τον Ken Kushner.

Το πιο πρόσφατο τραγούδι του έχει τίτλο «Θα ΄θελα να ΄σουν εδώ» και μιλάει για την ανάγκη της επικοινωνίας, της ανθρώπινης επαφής και τη μοναξιά.

Χρήστος Αλεξάνδρου – Θα ΄θελα να ΄σουν εδώ

Δείτε video:



