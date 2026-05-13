Ο Σάκης Καραθανάσης εμφανίζεται «Σαν έρωτας», σε μια παράσταση που μας ταξιδεύει ανάμεσα στη μουσική και τη θεατρική αφήγηση, την Τετάρτη 20 Μαΐου, στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στο Γκάζι.

Με κείμενα του Μάνου Θηραίου, τη συμμετοχή της ηθοποιού Έμιλυς Μήλιου και σε σκηνοθεσία του ίδιου του ερμηνευτή, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη συναυλία και στο θέατρο, σε μια συνάντηση που «Σαν Έρωτας» φυλλομετρά στίχους, λέξεις, βλέμμα και συναίσθημα για να εξελιχθεί σε τοπίο απογυμνωμένο από τον χρόνο και τον τόπο, εκεί όπου ένας άντρας συναντά μια γυναίκα, έως ότου ανακαλύψουν στην ουσία τους ο ένας τον άλλον.

Αφορμή για τη δημιουργία της παράστασης αποτελεί το νέο τραγούδι του Σάκη Καραθανάση, «Μάγισσες», σε μουσική και στίχους του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και του ίδιου. Ένα τραγούδι που μιλά για τους έρωτες της ζωής μας -αυτούς που πέρασαν, αυτούς που παραμένουν μέσα μας, αυτούς που εξακολουθούμε να θυμόμαστε όχι μόνο στη σκέψη, αλλά και στο σώμα. Μέσα από αυτή τη θεματική γεννήθηκε και η ιδέα του «Σαν Έρωτας», ως μια σκηνική αφήγηση για όσα μένουν, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

Το πρόγραμμα αποτελείται εξ ολοκλήρου από τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί από γυναίκες, αναδεικνύοντας τη δύναμη της γυναικείας φωνής -όχι μόνο ως καλλιτεχνική παρουσία, αλλά και ως βαθιά επιδραστική δύναμη στη ζωή, στη μνήμη και στη συναισθηματική διαδρομή όλων μας.

Επί σκηνής, ο Σάκης Καραθανάσης με την Έμιλυ Μήλιου συνομιλούν, συγκρούονται και συνυπάρχουν μέσα από μια σειρά διαλόγων που διακόπτουν και επαναπροσδιορίζουν τη μουσική ροή. Το «Σαν Έρωτας» είναι μια απόπειρα να ειπωθούν ιστορίες που δεν χωρούν μόνο σε τραγούδια ή μόνο σε λέξεις -αλλά κάπου ενδιάμεσα.

Συντελεστές:

Κείμενο: Μάνος Θηραίος

Σκηνοθεσία -ερμηνεία:Σάκης Καραθανάσης

Επί σκηνής: Έμιλυ Μήλιου

Μουσική επιμέλεια: Σάκης Καραθανάσης – Αλέξανδρος Καραμαλίκης

Μουσικοί:

Οδυσσέας Αποστολόπουλος -πλήκτρα

Ιάσονας Θεόδωρος Μαυρογεώργος -κιθάρες

Παναγιώτης Βραχιολίδης -ντραμς

Αποστόλης Παρασκευαΐδης -μπάσο

Σπύρος Κολαΐτης – (σαξόφωνο, κρουστά)

Τετάρτη 20 Μαΐου

Μουσική σκηνή «Ράδιο», Δεκελέων 24, Γκάζι, (μετρό Κεραμεικός)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6955 840 014

Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος: 12 €

ΠροπώλησηComeTogether.live: 10 €

