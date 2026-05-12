Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 12 Μαίου, η «μάχη» του τραγουδιού με τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision στην Βιέννη.

Η ERT1 μεταδίδει live από το Wiener Stadthalle τον Α’ Ημιτελικό, όπου θα κριθούν τα φαβορί για τον μεγάλο τελικό. Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα εμφανίστηκε με το εκρηκτικό τραγούδι του «Ferto» και καταχειροκροτήθηκε. Μαζί με τον Έλληνα καλλιτέχνη στη σκηνή εμφανίστηκε η ηθοποιός, Παρθένα Χοροζίδου.

Η εκρηκτική εμφάνιση του Ακύλα στον A' Ημιτελικό με το «Ferto»

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μαγνήτισε τα βλέμματα, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδύαζε την ατμοσφαιρική αισθητική με την αστείρευτη ενέργεια, αποσπώντας θετικά σχόλια για τη συναισθηματική του ερμηνεία.

Η σκηνική παρουσία του τραγουδιού έχει στηθεί σαν ένα ψηφιακό παραμύθι με διαφορετικές «πίστες», θυμίζοντας video game που αλλάζει επίπεδα συνεχώς. Ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός φαίνεται πως επέλεξε να παντρέψει το σύγχρονο στοιχείο με εικόνες που παραπέμπουν έντονα στην ελληνική ποπ κουλτούρα αλλά και σε παλαιότερες εμβληματικές στιγμές της Eurovision.

