Από χορευτές ζεϊμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να «πλημμυρίσει» η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μία προσπάθεια να καταρριφθεί το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Την εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ). Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή στηρίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, προάγεται η συμμετοχή, η κίνηση και η ψυχική ευεξία, ενώ αναδεικνύεται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες το κατέχει η Κύπρος εκεί όπου 754 άτομα χόρεψαν συγχρονισμένα το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρίψει. Άλλωστε, όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας χορευτής καθώς η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο των τμημάτων χορού της Alzheimer Ελλάς.

«Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορωνοϊού έχει ανέβει πολύ στις προτιμήσεις το ζεϊμπέκικο. Υπήρξε τεράστια έξαρση, το χορεύουν και στο εξωτερικό κι εμείς θα το αναδείξουμε ακόμη περισσότερο», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο χοροδιδάσκαλος, Θέμης Παραστατίδης, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια πραγματοποιεί μαθήματα χορού σε ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ.

Όπως τονίζει, δεν υπάρχει όριο ηλικίας στο ζεϊμπέκικο της πλατείας Αριστοτέλους και μπορούν να χορέψουν παιδιά από 8 – 9 ετών έως και 90 ετών. Ο κ.Παραστατίδης στέκεται ιδιαίτερα στα ευεργετικά χαρακτηριστικά του χορού τονίζοντας πως δεν είναι μόνο γυμναστική αλλά βοηθάει «στην κοινωνικοποίηση, στην άσκηση μνήμης και στη ψυχοθεραπεία. Είναι όλα μαζί».

Όποιος ενδιαφέρεται να αποτελέσει έναν κρίκο αυτής της μεγάλης αλυσίδας για να επιτευχθεί το νέο ρεκόρ Γκίνες στην πλατεία Αριστοτέλους μπορεί να εγγραφεί στα παρακάτω τηλέφωνα: 2310 810411 και 2310 351451 ή να στείλει e-mail στο info@alzheimer-hellas.gr.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ