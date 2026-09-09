Η ταινία «Πες μου» σε σκηνοθεσία Νίκου Μεγγρέλη και σενάριο του ίδιου και της Ρενέ Ρεβάχ, προβάλλεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στη Νάουσα. Ένα ντοκιμαντέρ που προσεγγίζει τη μνήμη του Ολοκαυτώματος μέσα από μια προσωπική, οικογενειακή ιστορία, μιλώντας για την απώλεια, τη σιωπή και το αποτύπωμα που αφήνει το τραύμα στις επόμενες γενιές. Με αυτό το δυνατό ιστορικά και ανθρώπινα θέμα συνεχίζονται οι προβολές του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στη Βιβλιοθήκη μας.

Μαζί μας στη ΒΙΒΟΝ θα είναι οι συντελεστές Νίκος Μεγγρέλης και Ρενέ Ρεβάχ, καθώς και η Λόλα Άντζελ, επιζήσασα των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η παρουσία τους θα προσφέρει μια ξεχωριστή και σπάνια ευκαιρία για συζήτηση μετά το τέλος της προβολής, όπου η ιστορία και οι άνθρωποι πίσω από την ταινία συναντούν τη ζωντανή μαρτυρία.

Στο ντοκιμαντέρ ακολουθούμε τη Ρενέ Ρεβάχ, η οποία αναζητά την ιστορία της οικογένειάς της, Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα από έναν νοερό διάλογο με τον παππού της -τον μοναδικό επιζώντα – επιστρέφει σε ένα παρελθόν σημαδεμένο από την απώλεια, αποδεικνύοντας όμως ότι το τραύμα δεν είναι αδιέξοδο.

Η προβολή αποτελεί συνέχεια της δράσης «Προορισμός: Ταξίδι» του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στη ΒΙΒΟΝ.

Info:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 «Πες μου» Σε σκηνοθεσία Νίκου Μεγγρέλη Σε συνδημιουργία Ρενέ Ρεβάχ

Ώρα έναρξης: 20:00

Διεύθυνση: ΒΙΒΟΝ, Χατζημαλούση 17, Νάουσα

Διάρκεια προβολής: 71’ Λόγω των περιορισμένων θέσεων, απαραίτητες οι κρατήσεις στο 23320 24993. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η εκδήλωση προσφέρεται με ελεύθερη είσοδο. Για όσους το επιθυμούν, θα υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής συμβολικής δωρεάς 5€ ως στήριξη στο έργο της ΒΙΒΟΝ κατά την είσοδο στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Το σταθερό ωράριο λειτουργίας της ΒΙΒΟΝ Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-17:00 Παρασκευή, Σάββατο 10:00-20:00 Κυριακή 10:00-15:00 Δευτέρα κλειστά.