Μεγάλες αντιδράσεις, τόσο σε νομικό όσο και σε ηθικό επίπεδο, προκάλεσε η αποκάλυψη των οικονομικών δηλώσεων του Σεπτεμβρίου 2026, οι οποίες έφεραν στο φως τα υπέρογκα χρηματικά δώρα που προσέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τέσσερα μέλη του στενού του κύκλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μοίρασε τα δώρα, εγγράφοντας τις πληρωμές ως «Χρηματικό Δώρο για τις Γιορτές».

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκαν τρεις γυναίκες συνεργάτιδές του, οι οποίες έλαβαν από 45.000 δολάρια η κάθε μία, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των ετήσιων αποδοχών τους των 150.000 δολαρίων. Πρόκειται για την προσωπική του βοηθό Νάταλι Χαρπ —γνωστή και ως «ανθρώπινος εκτυπωτής» λόγω της διαρκούς παρουσίας της δίπλα του με φορητό εξοπλισμό για την ενημέρωσή του—, τη σύμβουλο επικοινωνίας Μάργκο Μάρτιν, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του από την πρώτη του θητεία, καθώς και την αναπληρώτρια διευθύντρια των λειτουργιών του Οβάλ Γραφείου, Τσάμπερλεϊν Χάρις.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο διευθυντής των λειτουργιών του Οβάλ Γραφείου και πρώην στρατιωτικός θαλαμηπόλος, Γουόλτ Νάουτα, ο οποίος έλαβε το ποσό των 20.000 δολαρίων, με τις ετήσιες αποδοχές του να ανέρχονται στα 75.000 δολάρια.

Η κίνηση αυτή επικρίθηκε εντόνως, καθώς θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για έναν εν ενεργεία πρόεδρο να διοχετεύει τέτοιου ύψους μετρητά απευθείας σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το μέγεθος της οικονομικής εξάρτησης και επιρροής.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υπεραμύνθηκε των κινήσεων του πρόεδρου, τονίζοντας πως πρόκειται για μια διαχρονική προσωπική του συνήθεια από την εποχή που δραστηριοποιούνταν στον ιδιωτικό τομέα και υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα αυτά δε σχετίζονται με τα επίσημα κυβερνητικά καθήκοντα των υπαλλήλων.