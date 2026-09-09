Ένας 22χρονος άνδρας από τη Σιγκαπούρη, ο Μαλόουν Λαμ, ομολόγησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, δήλωσε την ενοχή του για την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας με αντικείμενο μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων που έχουν καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ.

Ο Μαλόουν Λαμ παραδέχτηκε ότι συνεργάστηκε με φίλους του για να κλέψει 245 εκατομμύρια δολάρια (181 εκατομμύρια λίρες) σε Bitcoin και ακολούθως να «ξεπλύνει» τα έσοδα, πραγματοποιώντας πανάκριβες αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και άλλων αντικειμένων μεγάλης αξίας.

Ο 22χρονος και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να ξοδεύουν έως και 500.000 δολάρια ανά επίσκεψη σε νυχτερινά κέντρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). Αναφέρθηκε επίσης ότι αγόρασαν μια σειρά από πολυτελή αυτοκίνητα, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 100.000 έως 3,8 εκατομμύρια δολάρια.

Λαμ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών. Η ομοσπονδιακή δικαστής Colleen Kollar-Kotelly δεν όρισε αμέσως ημερομηνία για την ακροαματική διαδικασία επιμέτρησης της ποινής του.

«Αν χτίσετε μια αυτοκρατορία εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, θα σας βρούμε, θα διαλύσουμε τη δραστηριότητά σας και θα σας καταστήσουμε υπόλογους», δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πιρό.

«Ο κατηγορούμενος αυτός ηγούνταν ενός διεθνούς δικτύου που εκμεταλλευόταν τα θύματα μέσω εξαπάτησης, παραβίαζε την ιδιωτική τους ζωή και έκλεβε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα», πρόσθεσε η Εισαγγελέας.

Ο Λαμ δήλωσε στους ανακριτές στις ΗΠΑ ότι είχε εγκαταλείψει το γυμνάσιο στη Σιγκαπούρη όταν ήταν 14 ετών. Ταξίδεψε στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023 και παρέμεινε εκεί μετά τη λήξη της βίζας του τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η συνωμοσία ξεκίνησε το αργότερο τον Οκτώβριο του 2023 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2025.

Οι συνεργοί του, οι οποίοι προέρχονταν από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και από χώρες εκτός των ΗΠΑ, γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανέφερε ότι ο Λαμ, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός με τα ψευδώνυμα «Άνν Χάθαγουεϊ», «$$$» και «Κινγκ Γκρέιβι», ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εντόπιζε τα θύματα και συντόνιζε τους ρόλους των διαφόρων συνεργών.

«Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εξαπατούσαν τους ανθρώπους ώστε να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πραγματοποιούσαν περιστασιακές διαρρήξεις σε κατοικίες για να αποκτήσουν στοιχεία που τους επέτρεπαν να αδειάσουν τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων των θυμάτων τους», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αγορά τσαντών Hermes Birkin, αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, τις οποίες και πέταγαν στους παρευρισκόμενους σε πάρτι σε νυχτερινά κέντρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άλλα είδη στα οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δαπανήθηκαν τα έσοδα περιλαμβάνουν ρολόγια υψηλής ποιότητας αξίας έως και 500.000 δολαρίων, πολυτελή ρούχα αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, ενοικιαζόμενες κατοικίες στο Λος Άντζελες, τα Χάμπτονς και το Μαϊάμι, ενοικιάσεις ιδιωτικών τζετ για ταξίδια και μια ομάδα ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Ο Λαμ ήταν «διαβόητος» στον κόσμο των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης του Λος Άντζελες και του Μαϊάμι λόγω του εκκεντρικού τρόπου ζωής του, ενώ η απροσδόκητη περιουσία που απέκτησε από τα κρυπτονομίσματα είχε επίσης τραβήξει την προσοχή, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σε περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα.

Ο εγκληματικός του κύκλος διαλύθηκε όταν πράκτορες του FBI συνέλαβαν τον ίδιο και έναν συνεργό του τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Καθώς άκουγα τα αποδεικτικά στοιχεία, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ο Φέρις Μπιούλερ που πήρε τον κακό δρόμο», δήλωσε η Αμερικανίδα δικαστής Αλίσια Βάλε κατά την πρώτη εμφάνιση του Λαμ στο δικαστήριο, αναφερόμενη στην ταινία του 1986 για ένα αγόρι που προσποιήθηκε ότι ήταν άρρωστο για να κάνει κοπάνα από το σχολείο και να ζήσει μια τρελή περιπέτεια στο Σικάγο.

«(Αυτός) ξόδεψε αυτά τα χρήματα με τρελό τρόπο, πηγαίνοντας σε νυχτερινά κέντρα του Λος Άντζελες, αγοράζοντας περισσότερα από 30 πολυτελή αυτοκίνητα υψηλής κατηγορίας. Εννοώ, (αυτό) είναι ένα απίστευτο ύψος δαπανών και τρέλας που ακολούθησε την απόκτηση περισσότερων από 230 εκατομμυρίων δολαρίων», είπε η δικαστής.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ένας από τους συνεργούς του Λαμ, ο Ίβαν Τάντζεμαν, καταδικάστηκε σε 70 μήνες φυλάκιση για ξέπλυμα των εσόδων από το σχέδιο.

Ο Τάντζεμαν είχε επίσης προσπαθήσει να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία μετά τη σύλληψη του Λαμ, κάτι που το δικαστήριο θεώρησε ως «συνείδηση της ενοχής του», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: www.bbc.com

Πηγές φωτογραφιών: www.justice.gov