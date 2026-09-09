Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, όταν η ιδιοκτήτρια, η κόρη της, μια υπάλληλος και μια πελάτισσα φαρμακείου στη Νέα Μάκρη, βρέθηκαν έντρομοι μπροστά σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο που «μπούκαρε» μέσα στο κατάστημα. Το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από την τζαμαρία φαρμακείου και σταμάτησε κοντά στο ταμείο, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:40, όταν η οδηγός του οχήματος, στην προσπάθειά της να στρίψει, ανέβηκε στη ράμπα του καταστήματος και, αντί για το φρένο, πάτησε κατά λάθος το γκάζι.

Το αυτοκίνητο επιτάχυνε απότομα, διέλυσε την τζαμαρία της βιτρίνας και σταμάτησε λίγα μέτρα πριν από το ταμείο, παρασύροντας ράφια και διασκορπίζοντας εμπορεύματα και γυαλιά σε ολόκληρο τον χώρο.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, η τύχη βοήθησε, ώστε κανένα από τα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο εσωτερικό να μη βρεθεί στην πορεία του οχήματος, αποφεύγοντας έτσι οποιονδήποτε τραυματισμό.

Το φαρμακείο παρέμεινε κλειστό σήμερα, Τετάρτη, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος από τα θραύσματα και να ξεκινήσουν οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης των ζημιών.