Ο Βασίλης Σκουλάς, ο μεγάλος τροβαδούρος της Κρήτης και της Ελλάδας όλης, έπειτα από τόσα χρόνια συγκινητικής σεμνότητας, σπάνιας αφοσίωσης και σπουδαίας ερμηνείας, ανοίγει τα πανιά του για ένα άλλο ταξίδι, πρωτόγνωρο, στον μακρινό Εύξεινο Πόντο.

Οι ευαίσθητες χορδές της λύρας, του μαντολίνου και της φωνής του συναντούν και φέρνουν πιο κοντά μουσικές παραδόσεις τόσο διαφορετικές και τόσο κοντινές. Πλέει με μοναδικό τρόπο στα νερά ενός άλλου μουσικού ιδιώματος, αλλά αναμετράται και νικάει ως Διγενής Ακρίτας και με μια άλλη ελληνική διάλεκτο…

Σπάνιο ταξίδι, συγκλονιστικό, με καπετάνιο τον Γιώργο Στεφανίδη με την λύρα και την αισθαντική φωνή του. Στην πρύμνη, το βελούδινο δοξάρι του πρωτομάστορα Κώστα Σιαμίδη, τον συντροφεύει στην άλλη ποίηση του Χρήστου Αντωνιάδη. Ευχαριστώ από καρδιάς για την μεγάλη τιμή να με πάρεις ως λαθρεπιβάτη αναγνώστη σ’ αυτό το μοναδικό ταξίδι…

Λίγα λόγια από τον Βασίλη Σκουλά

«Η μουσική παράδοση του τόπου μας είναι μια ζωντανή μνήμη. Είναι οι φωνές των προγόνων μας, οι χαρές και οι καημοί τους, οι ξεριζωμοί και οι αγώνες τους. Μέσα από τα τραγούδια περνά η ιστορία ενός λαού και η ψυχή του.

Όταν πρωτοάκουσα τα παλιά ποντιακά τραγούδια, ένιωσα κάτι πολύ οικείο. Παρόλο που γεννήθηκαν μακριά από την Κρήτη, κουβαλούν τον ίδιο πόνο, την ίδια λεβεντιά και την ίδια βαθιά αγάπη για την πατρίδα που συναντά κανείς και στα κρητικά τραγούδια. Οι δρόμοι των Ποντίων και των Κρητικών μπορεί να ξεκίνησαν από διαφορετικούς τόπους, όμως πολλές φορές συναντιούνται στην ιστορία, στη μοίρα και κυρίως στη μουσική.

Η συνεργασία μου με τον Γιώργο Στεφανίδη ήταν για μένα μια ιδιαίτερη εμπειρία και μια μεγάλη χαρά. Ο Γιώργος, με τη λύρα του Πόντου, κουβαλά μια βαριά και σπουδαία παράδοση. Μαζί προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτά τα τραγούδια με σεβασμό, αγάπη και ευθύνη απέναντι σε όσους τα δημιούργησαν και τα κράτησαν ζωντανά μέσα στους αιώνες.

Η συνάντηση της Κρήτης με την ποντιακή μουσική παράδοση δεν είναι απλώς μια συνεργασία. Είναι ένας διάλογος δύο κόσμων που μοιράζονται κοινές μνήμες, αγώνες και αξίες. Είναι μια υπενθύμιση ότι, παρά τις αποστάσεις, οι ρίζες των ανθρώπων συχνά συναντιούνται βαθιά μέσα στον χρόνο.

Ο δίσκος αυτός, μαζί με το ιστορικό υλικό και τα κείμενα που τον συνοδεύουν, δεν είναι μόνο μια μουσική καταγραφή. Είναι ένας μικρός φόρος τιμής στην ποντιακή παράδοση, στους ανθρώπους που τη διατήρησαν ζωντανή, αλλά και στη βαθιά συγγένεια που ενώνει τους λαούς μας μέσα από τη μουσική και τον πολιτισμό.

Εύχομαι αυτά τα τραγούδια να ταξιδέψουν στις καρδιές των ανθρώπων, όπως ταξίδεψαν και μέσα στον χρόνο».

Βασίλης Σκουλάς

Λίγα λόγια από τον Γιώργο Στεφανίδη

Στην Πατρίδα της Καρδιάς

“Υπάρχουν στιγμές που η μουσική δεν γνωρίζει τόπους, σύνορα και αποστάσεις. Στιγμές που όλα όσα μας χωρίζουν σβήνουν και μένει μόνο αυτό που μας ενώνει. Εκεί, σε έναν τέτοιο τόπο άυλο και βαθύ, βρεθήκαμε με τον Βασίλη Σκουλά· στην πιο γλυκιά πατρίδα, που είναι η καρδιά.

Αυτή η συνάντηση δεν ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού, αλλά ανάγκης. Ανάγκης να ειπωθούν τραγούδια που κουβαλούν μνήμη, πόνο και αγάπη. Τραγούδια που γεννήθηκαν σε δύσκολους καιρούς, μα κατάφεραν να μείνουν ζωντανά γιατί βρήκαν καταφύγιο στις ψυχές των ανθρώπων.

Η συνεργασία αυτή για μένα είναι κάτι περισσότερο από μια μουσική σύμπραξη. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι η στιγμή που η φωνή και η λύρα συναντιούνται όχι για να ξεχωρίσουν, αλλά για να γίνουν ένα. Για να υπηρετήσουν τα τραγούδια και όσα αυτά κουβαλούν.

Δεν έχει σημασία από πού ξεκινά ο καθένας μας. Σημασία έχει πού συναντιόμαστε. Κι εμείς συναντηθήκαμε εκεί όπου οι μνήμες γίνονται συναίσθημα και το συναίσθημα γίνεται τραγούδι.

Αν αυτά τα τραγούδια καταφέρουν να αγγίξουν έστω και μία καρδιά, τότε θα έχουν βρει τον δρόμο τους. Γιατί στο τέλος, εκεί ανήκουν όλα.

Γιώργος Στεφανίδης

Τα τραγούδια κυκλοφορούν ψηφιακά από το Ogdoo Music και προσεχώς σε βιβλίο-CD

Τα τραγούδια του δίσκου

1. Άφε κόρη

Μουσική, στίχοι : παραδοσιακό

2. Χάραξεν κι η Ανατολή

Μουσική, στίχοι : παραδοσιακό

3. Ήλες ας σην Ανατολήν

Μουσική: παραδοσιακό

Στίχοι: παραδοσιακό, Γιώργος Στεφανίδης

4. Πάρθεν η Ρωμανία

Μουσική, στίχοι : παραδοσιακό

5. Τίναν θα σκοτών’…

Μουσική: παραδοσιακό

Στίχοι: παραδοσιακό, Γιώργος Στεφανίδης

6. Της τρίχας το γεφύρι

Μουσική, στίχοι : παραδοσιακό

7. Την πατρίδα μ’ έχασα

Μουσική: Κώστας Σιαμίδης

Στίχοι: Χρήστος Αντωνιάδης

8. Αϊτέντς επαραπέτανεν

Μουσική, στίχοι : παραδοσιακό

9. Του ήλ’ το κάστρον

Μουσική, στίχοι : παραδοσιακό

10. Κάλαντα Χριστουγέννων

Μουσική, στίχοι : παραδοσιακό

CREDITS

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΣΚΟΥ : Μύρον Καρδίας

Βασίλης Σκουλάς – Γιώργος Στεφανίδης

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Γιώργος Στεφανίδης : Ποντιακή λύρα

Γιάννης Παπαχατζάκης : Λαούτο

Χάρης Πορφυρίδης : Ούτι, Λαούτο

Έλλη Συρουχίδου : Κρουστά, ηχητικά εφέ

Γιάννης Παυλίδης : Νταούλι

Γιώργος Σιαμίδης : Φλογέρα, Καβάλ

Σάββας Μιχαηλίδης : Νέυ

Στο τραγούδι «Την πατρίδα μ’ έχασα» ποντιακή λύρα παίζει ο Κώστας Σιαμίδης.

Στο τραγούδι «Ήλες ας ην Ανατολήν» μαντολίνο παίζει ο Βασίλης Μ. Σκουλάς.

Η χορωδία που συνοδεύει τον Βασίλη Σκουλά στα τραγούδια «Αϊτέντς επαραπέτανεν, Πάρθεν η Ρωμανία, Χάραξεν κι η Ανατολή, Του ηλ’ το κάστρον» αποτελείται απο: Γιώργος Στεφανίδης, Θεόδωρος Τοσουνίδης, Γιάννης Παυλίδης, Ελένη Τορνεσάκη, Μιχάλης Σκουλάς, Βασίλης Μ. Σκουλάς.

Στα τραγούδια «Τίναν θα σκοτών’, Του ηλ’ το κάστρον» Β’ φωνή στον Βασίλη Σκουλά κάνει ο Γιώργος Στεφανίδης.

Στα τραγούδια

«Την πατρίδα μ’ έχασα, Ηλες ας ην Ανατολήν¨» Β’ φωνές κάνουν οι: Γιώργος Στεφανίδης, Ελένη Τορνεσάκη.

Το «Πάρθεν» του Καβάφη απαγγέλει ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενορχήστρωση: Γιώργος Στεφανίδης, Χάρης Πορφυρίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Γιώργος Στεφανίδης

Ηχογράφηση/ Μίξη/ Mastering: Γιώργος Μπακάλης – Eastside Recording Studio

Η ηχογράφηση της φωνής του Βασίλη Σκουλά έγινε στο στούντιο Mavrakisoynd Studio Recording, Ηράκλειο Κρήτης

Ηχοληψία: Μιχάλης Μαυράκης

Η ηχογράφιση της φωνής του Ιεροκλή Μιχαηλίδη στην απαγγελία του «Πάρθεν» έγινε στο στούντιο Kyriazis Studios.

Οι εικόνες των έργων στο εσωτερικό του βιβλίου-cd ανήκουν στην προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Φωτιάδη.

Την επεξήγηση των τραγουδιών έκανε ο Νίκος Κωνσταντινίδης.

Τους στίχους στην ποντιακή διάλεκτο έγραψε η καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου.