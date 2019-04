Αφαιρέθηκαν οι αφίσες της ταινίας «Η Γέννηση ενός Έθνους» από το πανεπιστήμιο Τσάπμαν

Μετά από σχεδόν ένα μήνα φοιτητικών διαμαρτυριών που προκάλεσαν φυλετικό διχασμό στην πανεπιστημιούπολη, η Σχολή Κινηματογράφου Πανεπιστημίου Τσάπμαν στο Όραντζ της Καλιφόρνια αποφάσισε να αφαιρέσει δύο αφίσες της επικής ταινίας «The Birth of a Nation» (Η Γέννηση ενός Έθνους) του 1915 του Ντέιβιντ Ουόρκ Γκρίφιθ από το κτίριο κινηματογραφικών παραγωγών.



Οι αφίσες ήταν δωρεά της εγγονής του πρώτου προέδρου του πανεπιστημιακού ιδρύματος, Τσαρλς, Καρλ Τσάπμαν, κινηματογραφικής παραγωγού, Σεσίλια ΝτεΜιλ Πρέσλι.



Οι αφίσες του «Birth of a Nation» περιλάμβαναν μια κόκκινη, άσπρη και μπλε διαφημιστική για το θέατρο Φορντ και μια διαφήμιση εφημερίδας από το θέατρο Ελκς που προβάλλει την ταινία ως «Το καταπληκτικό δραματικό θέαμα του Ντ. Ου. Γκρίφιθ».



Η απόφαση απομάκρυνσής τους ανακοινώθηκε με email από τον κοσμήτορα της Σχολής Τέχνης του Κινηματογράφου και των ΜΜΕ, Dodge College, Ρόμπερτ Μπάσετ. «Με ψηφοφορία αποφασίστηκε να αφαιρεθούν οι δύο αφίσες που σχετίζονται με το Birth of Nation (1915) και θα επιστραφούν στον δωρητή» έγραψε ο Ρόμπερτ Μπάσετ.



Σε δήλωση προς το THR σχετικά με την απόφαση της Σχολής, η Σεσίλια ΝτεΜιλ Πρέσλι δήλωσε ότι από τις 85 αφίσες και έργα τέχνης που δώρισε, «αν κάποιο προσβάλλει τους σπουδαστές, πιστεύω ότι το διοικητικό συμβούλιο του Τσάπμαν θα κάνει ό, τι είναι καλύτερο για τους φοιτητές του. Θέλω να μάθουν οι σπουδαστές, ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο Γκρίφιθ ήταν ρατσιστής, οι ταινίες του το έδειχναν. Πρόσφερε πολλά στην τέχνη του κινηματογράφου, αλλά ως οικογένεια στον κινηματογραφικό κόσμο, μας εξόργισε ο ρατσισμός. Το αμερικανικό κοινό τον εγκατέλειψε και γι’ αυτόν τον λόγο, πέθανε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου, κατέρρευσε τελείως».